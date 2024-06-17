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Булыкин оценил шансы сборной Украины на Евро-2024: "Группа такая средненькая"

Булыкин считает, что сборная Украины может выйти из группы на Евро-2024

1:32
Спорт

Известный футболист Дмитрий Булыкин, который ранее выступал за клубы "Локомотив", "Динамо", "Байер", "Андерлехт", "АДО Ден Хаг", "Твенте" и "Аякс", а также за сборную России, высказал своё мнение относительно выступления сборной Украины на чемпионате Европы.

Булыкин считает, что сборная Украины может выйти из группы на Евро-2024
Фото: commons.wikimedia.org by Martijn Mureau is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По его мнению, украинцы имеют хорошие шансы пройти в плей-офф турнира.

Булыкин отметил, что группа, в которой находится сборная Украины, является не самой сильной, и все команды в ней имеют возможность выйти в следующий этап.

Он выразил уверенность, что украинские футболисты будут прилагать все усилия на поле и попытаются достичь успешного результата.

"Они даже могут выйти из группы, потому что группа такая средненькая, и каждый может выйти. Так что у Украины есть на это шансы. Они точно будут прилагать все усилия, а выйдут или нет, уже покажет футбольное поле", — сказал Булыкин, слова которого приводит Газета.Ru.

Сборная Украины находится в группе Е, где их соперниками будут команды Румынии, Словакии и Бельгии. По правилам турнира, две лучшие команды из каждой группы попадут в 1/8 финала, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах. Украина уже трижды участвовала в чемпионатах Европы, а их лучшим достижением на данный момент является проход в четвертьфинал на прошлом Евро-2020.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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