Булыкин оценил шансы сборной Украины на Евро-2024: "Группа такая средненькая"

Известный футболист Дмитрий Булыкин, который ранее выступал за клубы "Локомотив", "Динамо", "Байер", "Андерлехт", "АДО Ден Хаг", "Твенте" и "Аякс", а также за сборную России, высказал своё мнение относительно выступления сборной Украины на чемпионате Европы.
По его мнению, украинцы имеют хорошие шансы пройти в плей-офф турнира.
Булыкин отметил, что группа, в которой находится сборная Украины, является не самой сильной, и все команды в ней имеют возможность выйти в следующий этап.
Он выразил уверенность, что украинские футболисты будут прилагать все усилия на поле и попытаются достичь успешного результата.
"Они даже могут выйти из группы, потому что группа такая средненькая, и каждый может выйти. Так что у Украины есть на это шансы. Они точно будут прилагать все усилия, а выйдут или нет, уже покажет футбольное поле", — сказал Булыкин, слова которого приводит Газета.Ru.
Сборная Украины находится в группе Е, где их соперниками будут команды Румынии, Словакии и Бельгии. По правилам турнира, две лучшие команды из каждой группы попадут в 1/8 финала, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах. Украина уже трижды участвовала в чемпионатах Европы, а их лучшим достижением на данный момент является проход в четвертьфинал на прошлом Евро-2020.
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