В научном сообществе продолжаются дебаты относительно того, где именно Моисей получил скрижали с десятью заповедями. Ранее многие полагали, что это произошло в южной части Синайского полуострова в Египте, но последние исследования ставят эту гипотезу под сомнение, сообщает РИАН.
На сегодняшний день почти никто не сомневается в реальности Всемирного потопа. Что касается Содома и Гоморры, вероятно, на них упал метеорит.
Однако вопрос о горе Синай остаётся парадоксальным. Несмотря на широко распространенное мнение, что гора Синай находится в Египте, теперь появляются сомнения в этом утверждении.
В 2013 году итальянский археолог Эмманюэле Анати проводил раскопки в израильской пустыне Негев и обнаружил руины древнего религиозного комплекса у горы Хар-Карком, известной также как "Гора шафрана". Он предположил, что именно эта гора может быть библейским Синаем.
Кроме того, в иудейской традиции существует предание, что точное местоположение горы Синай, как и место захоронения Моисея, неизвестно.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.