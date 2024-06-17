Разгадка древней тайны: где на самом деле Моисей получил скрижали

Ученые ищут точное место, где находится гора Синай из Библии

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

В научном сообществе продолжаются дебаты относительно того, где именно Моисей получил скрижали с десятью заповедями. Ранее многие полагали, что это произошло в южной части Синайского полуострова в Египте, но последние исследования ставят эту гипотезу под сомнение, сообщает РИАН.

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На сегодняшний день почти никто не сомневается в реальности Всемирного потопа. Что касается Содома и Гоморры, вероятно, на них упал метеорит.

Однако вопрос о горе Синай остаётся парадоксальным. Несмотря на широко распространенное мнение, что гора Синай находится в Египте, теперь появляются сомнения в этом утверждении.

В 2013 году итальянский археолог Эмманюэле Анати проводил раскопки в израильской пустыне Негев и обнаружил руины древнего религиозного комплекса у горы Хар-Карком, известной также как "Гора шафрана". Он предположил, что именно эта гора может быть библейским Синаем.

Кроме того, в иудейской традиции существует предание, что точное местоположение горы Синай, как и место захоронения Моисея, неизвестно.