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Разгадка древней тайны: где на самом деле Моисей получил скрижали

Ученые ищут точное место, где находится гора Синай из Библии

1:12
Наука

В научном сообществе продолжаются дебаты относительно того, где именно Моисей получил скрижали с десятью заповедями. Ранее многие полагали, что это произошло в южной части Синайского полуострова в Египте, но последние исследования ставят эту гипотезу под сомнение, сообщает РИАН.

Ученые ищут точное место, где находится гора Синай из Библии
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Pesterev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На сегодняшний день почти никто не сомневается в реальности Всемирного потопа. Что касается Содома и Гоморры, вероятно, на них упал метеорит.

Однако вопрос о горе Синай остаётся парадоксальным. Несмотря на широко распространенное мнение, что гора Синай находится в Египте, теперь появляются сомнения в этом утверждении.

В 2013 году итальянский археолог Эмманюэле Анати проводил раскопки в израильской пустыне Негев и обнаружил руины древнего религиозного комплекса у горы Хар-Карком, известной также как "Гора шафрана". Он предположил, что именно эта гора может быть библейским Синаем.

Кроме того, в иудейской традиции существует предание, что точное местоположение горы Синай, как и место захоронения Моисея, неизвестно.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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