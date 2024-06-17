Вовсе не сорняк: это растение избавит от вредителей и удвоит урожай — не спешите избавляться

Чистотел станет вашим союзником в борьбе с вредителями на даче

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Не спешите избавляться от чистотела, растущего на вашем участке. Этот неприхотливый сорняк может стать вашим верным помощником в борьбе с вредителями, которые атакуют садовые растения.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Чистотел эффективен против тли, паутинного клеща, гусениц белянки, трипсов, листоверток, плодожорок.

Как приготовить отвар из чистотела:

1. Свежий чистотел:

• Выкопайте 1 взрослый кустик с корнем.

• Мелко нарежьте его ножом и перетрите толкушкой, чтобы он пустил сок.

• Залейте 1 литром кипятка, накройте крышкой и настаивайте 2-3 часа.

• Процедите отвар и добавьте в него натертое хозяйственное мыло (прилипатель).

2. Сушёный чистотел:

• Возьмите горсть сухой травы.

• Залейте 1 литром кипятка, накройте крышкой и настаивайте 2-3 часа.

• Процедите отвар.

Применение:

• Опрыскивайте растения отваром из чистотела, как для профилактики, так и при обнаружении вредителей.

• Остатки травы после процеживания разложите в местах обитания муравьев, слизней и других вредителей.

Важно:

• Используйте свежее сырьё для приготовления отвара.

• Добавляйте в раствор прилипатель для лучшего закрепления средства на листьях.

• Опрыскивайте растения в безветренную погоду.