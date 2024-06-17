Вовсе не сорняк: это растение избавит от вредителей и удвоит урожай — не спешите избавляться

Не спешите избавляться от чистотела, растущего на вашем участке. Этот неприхотливый сорняк может стать вашим верным помощником в борьбе с вредителями, которые атакуют садовые растения.
Чистотел эффективен против тли, паутинного клеща, гусениц белянки, трипсов, листоверток, плодожорок.
Как приготовить отвар из чистотела:
1. Свежий чистотел:
• Выкопайте 1 взрослый кустик с корнем.
• Мелко нарежьте его ножом и перетрите толкушкой, чтобы он пустил сок.
• Залейте 1 литром кипятка, накройте крышкой и настаивайте 2-3 часа.
• Процедите отвар и добавьте в него натертое хозяйственное мыло (прилипатель).
2. Сушёный чистотел:
• Возьмите горсть сухой травы.
• Залейте 1 литром кипятка, накройте крышкой и настаивайте 2-3 часа.
• Процедите отвар.
Применение:
• Опрыскивайте растения отваром из чистотела, как для профилактики, так и при обнаружении вредителей.
• Остатки травы после процеживания разложите в местах обитания муравьев, слизней и других вредителей.
Важно:
• Используйте свежее сырьё для приготовления отвара.
• Добавляйте в раствор прилипатель для лучшего закрепления средства на листьях.
• Опрыскивайте растения в безветренную погоду.
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