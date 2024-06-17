Россияне стали тратить больше денег на ремонт загородных домов в 2024 году

Россиянам стало дороже ремонтировать коттеджи и дачи

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году россияне столкнулись с увеличением стоимости ремонта коттеджей и дач — средний чек на строительные материалы для загородных домов поднялся на 2 процента, достигнув 1422 рублей с начала года.

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Об этом сообщают аналитики "Почта банка" в своем исследовании, цитирует РИА Новости.

Эксперты проанализировали транзакции клиентов и обнаружили, что основная часть расходов (92 процента) была связана с покупкой строительных материалов — таких как краски, смеси, обои и прочее.

Россияне потратили на эти товары 2,2 миллиарда рублей, что на 13 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средний чек в этой категории увеличился на 2 процента и составил 1422 рубля. Кроме того, подорожали услуги по обслуживанию инженерных систем (вентиляция, теплоснабжение и водопровод) — средний чек вырос на 20 процентов, достигнув 4232 рублей.