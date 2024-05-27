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Наташа Королёва рассказала как использует фанатов в личных интересах

Наташа Королёва пользуется услугами поклонника-визажиста

0:51
Шоу-бизнес

Певица Наташа Королёва в программе "Звёзды сошлись" призналась, что дала некоторым поклонникам возможность реализовать себя и свои таланты.

Наташа Королёва пользуется услугами поклонника-визажиста
Фото: rutube.ru by канал НТВ is licensed under public domain

По её словам, многие фанаты работают на свою артистку.

"Я создала ту ситуацию, где они и артистке своей могут быть во благо", — поделилась исполнительница.

Она рассказала про одного из поклонников, который приходил на её концерты с десяти лет и стоят у служебного входа. Сейчас этот фанат оказывает певице услуги визажиста и даёт при этом хорошую скидку. Однако Королёва всё равно ему платит, так как каждый трудно должен быть оплачен.

Также исполнительница получает от преданных поклонников, которых знает много лет, еду.

Ранее Татьяна Буланова рассказала, что фанат пытался её украсть.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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