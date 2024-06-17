Тяжела и неказиста? Какую пенсию получают сбежавшие за границу Пугачёва, Макаревич* и Назаров*

Покинувшие Россию артисты продолжают получать пенсии от государства

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Уехавшие за границу после начала спецоперации на Украине артисты наперебой осуждают Россию, однако не торопятся отказываться от российских пенсий и доплат за прежние заслуги. Разобрались, какие выплаты от преданной ими Родины получают бывшие "звёзды" за рубежом.

Фото: Официальный Телеграм-канал группы "Машина времени"

Алла Пугачёва

Обозвавшая россиян холопами и рабами экс-Примадонна российской эстрады уехала из РФ в 2022 году и с тех пор переезжает из одной точки мира в другую. Пару раз бывшая певица возвращалась на Родину, но ненадолго. Российскую пенсию, превышающую 55 тысяч рублей со всеми надбавками (за звание народной артистки и орден "За заслуги перед Отечеством" трёх степеней), Пугачёва получает исправно, однако, как говорят, не пользуется этой выплатой. Очевидно, заработанных в России денег ей и так хватает на безбедную жизнь.

Дмитрий Назаров*

После начала СВО звезда "Кухни" вместе с женой проживает в Каннах, откуда регулярно даёт интервью журналистам-иноагентам и поливает грязью прославившую его Россию, а в перерывах, в приступах нахлынувшей графомании, сочиняет о Родине унизительные стихи. Супруга Назарова* не уступает мужу в русофобии: однажды она заявила, что на улице в России за улыбку "можно получить в морду".

При этом автор строк "Нам не отмыться никогда от вони липкого стыда" совсем не стыдится регулярно получать российскую пенсию. А она, с учётом надбавки за звание народного артиста, составляет около 54 тысяч рублей.

Андрей Макаревич**

Выкрикивавший в пранке Вована и Лексуса нацистские лозунги лидер "Машины времени" сейчас проживает в Израиле со своей семьёй. Музыкант пообещал больше никогда не выступать в России, даже если его будут упрашивать. При разговоре о стране, давшей ему славу и солидные накопления, лицо артиста корчится, как от желудочных колик. Единственное, что не вызывает у него неприязни, это неплохая пенсия, положенная ему как российскому пенсионеру. Макаревич** ежемесячно получает от государства около 60 тысяч рублей, куда входят две надбавки: за звания народного артиста и ветерана труда.

Борис Гребенщиков***

Самым "бедным" российским пенсионером из числа сбежавших звёзд оказался лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков***. Его пенсия в России составляет чуть больше 20 тысяч рублей.

Согласно российскому законодательству, уехавшие за границу артисты-пенсионеры не лишаются права на получение пенсий и надбавок, средства переводятся им на карты международных платёжных систем. Правда, каждый год пожилым беглецам нужно подтверждать Пенсионному фонду РФ, что они живы. Кроме того, их могут лишить пенсии, если они начнут получать её в стране проживания.

*Внесён Минюстом РФ в список иностранных агентов.

** Внесён Минюстом РФ в список иностранных агентов.

*** Внесён Минюстом РФ в список иностранных агентов.

Ранее стало известно, почему в России решили возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.