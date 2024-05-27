Дмитрий Медведев объяснил, благодаря чему "Зенит" стал чемпионом

"Зенит" получил поздравления с победой в РПЛ-2023/2024 от Дмитрия Медведева

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев высказал свои поздравления футбольному клубу "Зенит" с победой в Российской Премьер-Лиге в сезоне 2023/2024.

Фото: government.ru by Дмитрйи Астахов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Политик отметил, что в данном случае нет никаких причин для критики команды. Медведев признал, что успех команды является результатом коллективного труда тренерского состава, игроков и, как он выразился, "промысла божия".

"В данном случае придраться невозможно. Это труд тренерского коллектива, конечно, игроков "Зенита" и промысел божий. "Зениту" я желаю новых побед и прекрасного футбола. Поздравляю вас. "Зенит" — чемпион", — сказал Медведев, которого цитирует "РИА Новости Спорт".

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В матче 30-го тура РПЛ, который состоялся на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, "Зенит" одержал победу над командой "Ростов" со счетом 2:1. Встречу провел главный арбитр Виталий Мешков. Матч вызвал большой интерес у футбольных болельщиков, и "Зенит" заслуженно завоевал звание чемпиона.

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