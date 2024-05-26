Сергей Семак обошёл по количеству титулов Олега Романцева: 11 званий против 10

Петербургский "Зенит", возглавляемый Сергеем Семаком, выиграл чемпионат Российской Премьер-Лиги в сезоне 2023/2024, обыграв "Ростов" в 30-м туре.
Это уже шестое чемпионское звание для Семака в его тренерской карьере. Ранее он пять раз становился чемпионом страны, играя за ЦСКА (в 2003 году), "Рубин" (в 2008 и 2009 годах) и "Зенит" (в 2010 и 2011/2012 годах). В сумме Семак выиграл 11 раз в Российской Премьер-Лиге как тренер и игрок.
Благодаря этим достижениям, Сергей Семак обошел Олега Романцева, бывшего тренера сборной России и "Спартака", и стал самым титулованным человеком в отечественном футболе.
Романцев девять раз становился чемпионом в качестве тренера (в 1989, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах) и однажды в качестве футболиста (в 1979 году), что делает его общее число чемпионских титулов равным 10.
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