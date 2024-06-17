Украина обрекла себя на более суровые условия мирного договора с Россией: названы причины возможного ультиматума Киеву

Киевский режим поставил себя в уязвимое положение отказом от мирного договора России

1:42 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент России Владимир Путин недавно озвучил условия для начала переговоров с Украиной.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он заявил, что для прекращения огня необходимы следующие меры: вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также отмена всех западных санкций против России. Эти требования были восприняты на Западе прохладно, несмотря на то, что аргументы России, по мнению Путина, весьма последовательны.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин позднее добавил, что если Киев откажется от выполнения этих условий, ситуация для Украины может стать ещё более жёсткой.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин пояснил, что на переговорный процесс могут повлиять несколько факторов. Мухин отметил, что нынешние предложения России совпадают с теми, которые были сделаны ранее в Минске и Стамбуле. Реакция Запада, по его мнению, была ожидаемой, так как те, кто извлекает выгоду из российско-украинского конфликта, негативно восприняли эти предложения, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Мухин также рассказал о факторах, которые будут влиять на дальнейшие условия для начала переговоров. Среди них он выделил:

Ситуация на поле боя

Объёмы помощи западных стран

Состояние экономики Украины

По словам Мухина, российские условия могут становиться жёстче в зависимости от этих факторов, что подчёркивает серьёзность и динамичность текущей ситуации.