Игорь Крутой высказался об установленном памятнике модельеру Валентину Юдашкину

Композитор Игорь Крутой побывал на открытии памятника кутюрье Валентину Юдашкину.
На Троекуровской кладбище на могиле Валентина Юдашкина установили памятник модельеру. Кутюрье запечатлён в полный рост со скрещенными на груди руками.
Своё мнение о памятнике высказал Игорь Крутой, который опубликовал в "Инстаграме"* видео с церемонии открытия памятника, которая состоялась в присутствии семьи и друзей знаменитого кутюрье.
"Работа прекрасного скульптора Андрея Ковальчука. Замечательному художнику и очень достойному Человеку Валентину Юдашкину! Покойся с миром, дорогой наш Друг", — написал композитор под видео.
Ранее сообщалось, что вдова модельера Валентина Юдашкина Марина Юдашкина показала очаровательных внуков.
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