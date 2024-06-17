Игорь Крутой высказался об установленном памятнике модельеру Валентину Юдашкину

Игорь Крутой оценил памятник Валентину Юдашкину

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Композитор Игорь Крутой побывал на открытии памятника кутюрье Валентину Юдашкину.

Фото: https://www.instagram.com/igorkrutoy65 by Инстаграм Игоря Крутого is licensed under public doman

На Троекуровской кладбище на могиле Валентина Юдашкина установили памятник модельеру. Кутюрье запечатлён в полный рост со скрещенными на груди руками.

Своё мнение о памятнике высказал Игорь Крутой, который опубликовал в "Инстаграме"* видео с церемонии открытия памятника, которая состоялась в присутствии семьи и друзей знаменитого кутюрье.

"Работа прекрасного скульптора Андрея Ковальчука. Замечательному художнику и очень достойному Человеку Валентину Юдашкину! Покойся с миром, дорогой наш Друг", — написал композитор под видео.

Ранее сообщалось, что вдова модельера Валентина Юдашкина Марина Юдашкина показала очаровательных внуков.

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