Константин Генич назвал будущего чемпиона России по футболу сезона 2023-2024

Комментатор Генич уверен, что чемпионом России в текущем сезоне станет "Зенит"

1:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный российский комментатор Константин Генич выразил мнение, что в сезоне-2023/2024 чемпионом России станет футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В то же время Генич подчеркнул, что многие считают этот "Зенит" одним из самых слабых за последние годы. Он предположил, что если "Зенит" всё же выиграет чемпионат, это может вызвать недовольство, так как команда играет ниже своих обычных стандартов.

Генич в подкасте "Чемпионата" привёл пример из футбола Франции, когда клуб "Лилль" выиграл чемпионат, несмотря на своё небольшое преимущество. Президент "Лилля" заявил, что это было необходимо сделать, так как в следующие 10 лет предполагалось, что команда "Пари Сен-Жермен" будет доминировать.

Генич предполагает, что аналогичная ситуация может произойти и в России, если команды, такие как "Динамо", не смогут достичь успеха и обыграть "Зенит" в ближайшем будущем. В таком случае, "Зениту" будет уделено больше шансов на победу в предстоящих сезонах.

"Когда последний раз чемпионом во Франции стал "Лилль", тогда их президент сказал, что нам надо выиграть чемпионат сейчас, во что бы то ни стало, потому что следующие 10 лет выиграет "ПСЖ", потому что шансов у нас уже не будет. И вот здесь то же самое. Если вот сейчас "Динамо" не возьмёт… В ближайшие годы, в следующий год точно не возьмут, — сказал Генич.

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