Канчельскис назвал команду, которая возьмёт чемпионство РПЛ в этом сезоне

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Футболист Канчельскис не сомневается, что чемпионом РПЛ станет "Зенит"

1:15
Спорт

Профессиональный футболист Андрей Канчельскис, который ранее выступал за сборную России, поделился своим мнением о гонке за чемпионство в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

Футболист Канчельскис не сомневается, что чемпионом РПЛ станет "Зенит"
Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Спортсмен уверен, что футбольный клуб "Зенит" станет чемпионом.

Канчельскис предсказывает, что "Зенит" выиграет свой последний матч, в то время как "Динамо" потерпит поражение в гостевом поединке с "Краснодаром".

"Уверен, что "Зенит" станет чемпионом. Выиграет последний матч, а "Динамо" в Краснодаре проиграет. У "быков" последняя игра будет дома, как вы себе представляете, что они дадут осечку в последней игре? Будет полный стадион и сумасшедшая атмосфера", — сказал Канчельскис в разговоре с "Чемпионатом".

Футболист отметил, что "Краснодару" недостаточно ничьей, а "Зенит" успешно справится с "Ростовом" и завоюет титул чемпиона.

По текущей турнирной таблице, после 29 туров в Российской Премьер-Лиге, московское "Динамо" занимает первое место с 56 очками. На второй строчке располагается петербургский "Зенит" с 54 очками, а "Краснодар" идет третьим с 53 очками.

АХМАТ — ЗЕНИТ: все голы
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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