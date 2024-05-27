Запад забеспокоился из-за контроля России над зерновой отраслью

На Западе обеспокоены усилением контроля России над своей зерновой отраслью

Россия усиливает контроль над своей зерновой отраслью. И для Запада это повод для беспокойства. Ведь речь идёт о том, что потенциально государство получит большую власть над экспортом зерна. И это на фоне растущего беспокойства в мире относительно роста цен на пшеницу, отмечает агентство Bloomberg.

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В 2023 году крупнейшие западные агропромышленные компании — например, Cargill и Viterra — отказались от экспорта из России после того, как правительство потребовало уступить дорогу местным фирмам, говорится в материале американского агентства. Надо полагать, что это событие, которое должно вызвать беспокойство. Но если и должно, то явно не России.

В результате зерновой рынок остаётся в руках меньшего числа компаний, сообщает агентство. По мнению авторов которого, сокращение числа компаний даёт Москве больше влияния на поставки пшеницы, которые в последние несколько лет сыграли ключевую роль в сдерживании глобальной продовольственной инфляции.

Более того, консолидация отрасли в руках приближённых к власти компаний ограничивает для зарубежных трейдеров понимание российских поставок — в то время как мировые цены на пшеницу растут из-за неурожая.

По мнению экспертов, влияние России на зерно растёт. Так что ключевой вопрос сейчас заключается в том, как это повлияет на мировой рынок.

В частности, Москва уже пытается установить неофициальные минимальные цены на свой урожай. И дальнейшее усиление контроля над зерновым сектором позволит правительству легче влиять на экспорт, полагает Bloomberg.

Ранее Международный совет по зерну повысил прогноз по экспорту российской пшеницы по итогам этого сельскохозяйственного сезона.

Согласно этому прогнозу, в текущем сельскохозяйственном году Россия экспортирует 53,1 миллиона тонн пшеницы против апрельского прогноза в 52,1 миллиона тонн, сообщает РИА "Новости". Это станет максимальным объёмом экспорта за всю современную историю и будет почти на десять процентов больше прошлогоднего показателя.

Доля России в мировом экспорте пшеницы может вырасти до рекордных 25,8 процентов. Предыдущий максимум был в 2017–2018 сельскохозяйственном году с долей в 23,4 процента. В 2023 году она составляла около 23,2 процента.

Мировой экспорт пшеницы достигнет 205,7 миллиона тонн против 207,4 миллиона годом ранее, прогнозирует совет.

Значительный прирост экспорта России и Аргентины (на 5,9 миллиона тонн) компенсируется спадом в Австралии (на 11,2 миллиона тонн), Канаде (2,4 миллиона) и США (1,3 миллиона).

Ранее в китайской прессе отмечали, что власти КНР стали блокировать поставки пшеницы из Канады и США. На рынок страны не были допущены несколько партий зерна, в общей сложности полтора миллиона тонн.

В то же время китайские компании увеличивают импорт зерновых из России. Хотя, конечно, здесь ещё очень большое пространство для роста поставок.