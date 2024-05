Запад забеспокоился из-за контроля России над зерновой отраслью

Россия усиливает контроль над своей зерновой отраслью. И для Запада это повод для беспокойства. Ведь речь идёт о том, что потенциально государство получит большую власть над экспортом зерна. И это на фоне растущего беспокойства в мире относительно роста цен на пшеницу, отмечает агентство Bloomberg.

Фото: unsplash.com by meriç tuna is licensed under Creative Commons CC0 1.0