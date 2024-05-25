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Клубника, которая лежит на земле, не будет гнить при созревании: воспользуйтесь этими лайфхаками

Как защитить клубнику от гниения?

1:27
Садоводство » Советы

Клубника — настоящая королева среди ягод, на которую с нетерпением ждут как взрослые, так и дети, чтобы насладиться вкусным деликатесом. Однако часто спелые ягоды могут оказаться на земле, где подвергаются риску гниения, особенно во влажные годы. Чтобы избежать этой проблемы, садоводы придумали различные способы.

Как защитить клубнику от гниения?
Фото: commons.wikimedia.org by Rick888chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Использование пятилитровых баклажек. Нижняя часть баклажки отрезается, а верхняя часть используется для поддержки веток с ягодами.

Вырезание квадратов или кругов из материалов.  Спанбонд, пленка, или обычный картон используются для создания подложек под кустиками клубники.

Использование одноразовых вилочек. Вилочки подкладываются под веточки с ягодами, чтобы предотвратить их контакт с землёй.

Использование канцелярских резинок.  Резинки поддеваются снизу куста, собирая веточки с ягодами в один пучок.

Покупные подпорки для клубничных кустов. В магазинах представлены разнообразные подпорки, которые могут быть использованы для поддержки растений.

Использование пустых яичных лотков. Лотки различной формы подкладываются под ягоды на земле, чтобы предотвратить их контакт с почвой.

Выберите подходящий способ для вашего сада, который поможет сохранить клубнику свежей и защитить её от гниения.

КАК СБОР КЛУБНИКИ - ТАК ДОЖДЬ! ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЗЕМЛЯНИКА НЕ ГНИЛА! ОБРАБОТКА ПРОТИВ СЕРОЙ ГНИЛИ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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