Клубника, которая лежит на земле, не будет гнить при созревании: воспользуйтесь этими лайфхаками

Как защитить клубнику от гниения?

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Клубника — настоящая королева среди ягод, на которую с нетерпением ждут как взрослые, так и дети, чтобы насладиться вкусным деликатесом. Однако часто спелые ягоды могут оказаться на земле, где подвергаются риску гниения, особенно во влажные годы. Чтобы избежать этой проблемы, садоводы придумали различные способы.

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Использование пятилитровых баклажек. Нижняя часть баклажки отрезается, а верхняя часть используется для поддержки веток с ягодами.

Вырезание квадратов или кругов из материалов. Спанбонд, пленка, или обычный картон используются для создания подложек под кустиками клубники.

Использование одноразовых вилочек. Вилочки подкладываются под веточки с ягодами, чтобы предотвратить их контакт с землёй.

Использование канцелярских резинок. Резинки поддеваются снизу куста, собирая веточки с ягодами в один пучок.

Покупные подпорки для клубничных кустов. В магазинах представлены разнообразные подпорки, которые могут быть использованы для поддержки растений.

Использование пустых яичных лотков. Лотки различной формы подкладываются под ягоды на земле, чтобы предотвратить их контакт с почвой.

Выберите подходящий способ для вашего сада, который поможет сохранить клубнику свежей и защитить её от гниения.