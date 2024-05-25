Клубника, которая лежит на земле, не будет гнить при созревании: воспользуйтесь этими лайфхаками

Клубника — настоящая королева среди ягод, на которую с нетерпением ждут как взрослые, так и дети, чтобы насладиться вкусным деликатесом. Однако часто спелые ягоды могут оказаться на земле, где подвергаются риску гниения, особенно во влажные годы. Чтобы избежать этой проблемы, садоводы придумали различные способы.
Использование пятилитровых баклажек. Нижняя часть баклажки отрезается, а верхняя часть используется для поддержки веток с ягодами.
Вырезание квадратов или кругов из материалов. Спанбонд, пленка, или обычный картон используются для создания подложек под кустиками клубники.
Использование одноразовых вилочек. Вилочки подкладываются под веточки с ягодами, чтобы предотвратить их контакт с землёй.
Использование канцелярских резинок. Резинки поддеваются снизу куста, собирая веточки с ягодами в один пучок.
Покупные подпорки для клубничных кустов. В магазинах представлены разнообразные подпорки, которые могут быть использованы для поддержки растений.
Использование пустых яичных лотков. Лотки различной формы подкладываются под ягоды на земле, чтобы предотвратить их контакт с почвой.
Выберите подходящий способ для вашего сада, который поможет сохранить клубнику свежей и защитить её от гниения.
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