"С котом - онлайн": S7 Airlines вводит онлайн-регистрацию для домашних животных

Авиакомпания S7 теперь позволяет пассажирам, путешествующим с домашними животными, проходить онлайн-регистрацию на свои рейсы. Онлайн-регистрация открывается за 30 часов до вылета, как и для остальных пассажиров. Этой опцией могут воспользоваться клиенты, перевозящие животных в переносках под впередистоящим креслом, а также владельцы, чьи питомцы будут находиться в багажном отсеке.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported