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"С котом - онлайн": S7 Airlines вводит онлайн-регистрацию для домашних животных

Питомцам туристов открыли онлайн-регистрацию на рейс

Туризм

Авиакомпания S7 теперь позволяет пассажирам, путешествующим с домашними животными, проходить онлайн-регистрацию на свои рейсы. Онлайн-регистрация открывается за 30 часов до вылета, как и для остальных пассажиров. Этой опцией могут воспользоваться клиенты, перевозящие животных в переносках под впередистоящим креслом, а также владельцы, чьи питомцы будут находиться в багажном отсеке.

Питомцам туристов открыли онлайн-регистрацию на рейс
Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Пассажиры, выкупающие соседнее место для своего питомца, по-прежнему могут зарегистрироваться только в аэропорту. У них также меньше вариантов для размещения на борту, так как переноска может располагаться только на кресле возле иллюминатора.

Несмотря на нововведение, все пассажиры с животными всё равно должны подойти к стойке регистрации для получения посадочных талонов. Это необходимо, чтобы авиакомпания могла проверить наличие всех необходимых документов на животное и соответствие переноски правилам.

"Здорово. Никогда не понимал, почему онлайн-регистрацию с животными запрещают", — комментируют подписчики телеграм-канала "Крыша ТурДома".

На данный момент другие крупные авиаперевозчики, такие как "Аэрофлот", "Победа", UTair и "Уральские авиалинии", не предоставляют возможность онлайн-регистрации для пассажиров с животными. У S7 также есть ограничения — например, в премиальном классе нельзя выкупить дополнительное кресло для питомца.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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