Секреты долговременного сохранения яркости после окрашивания волос

Безупречный цвет и блеск: секреты сохранения волос после процедуры окрашивания

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сразу после окрашивания волосы выглядят просто великолепно! Но уже через несколько недель цвет начинает тускнеть и выцветать, причем это происходит не из-за ошибок мастера или низкого качества краски. Часто причиной является неправильный уход за окрашенными волосами. Чтобы сохранить яркость и насыщенность цвета волос, нужно прибегнуть к несложным лайфхакам.

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Первое, избегайте мытья головы в день окрашивания. Пигменту требуется время, чтобы закрепиться в структуре волоса, поэтому лучше подождать 24 часа перед первым мытьем после окрашивания. Второе, выбирайте правильные средства для ухода за окрашенными волосами, предпочтение следует отдать мягким шампуням и бальзамам без сульфатов. Третье, избегайте моющихся в горячей воде, так как это может способствовать вымыванию пигмента из волос. Четвертое, временно откажитесь от масок и бальзамов для глубокого ухода, так как они могут вымывать цвет из волос. Пятое, не посещайте бани и сауны, где высокая температура и влажность могут негативно сказаться на сохранении цвета.

И, наконец, откажитесь от использования масел, которые могут выбивать пигмент при воздействии высоких температур, и предпочтите легкие несмываемые кремы или спреи для волос.