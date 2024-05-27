Евгений Петросян определился с будущей профессией четырёхлетнего сына

Евгений Петросян назвал четырёхлетнего сына Вагана "театральным человеком"

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Юморист Евгений Петросян в беседе с VOICE заявил, что его четырёхлетний сын Ваган растёт театральным человеком, который учит других детей вести себя в зрительном зале.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Татьяны Брухуновой в Инстаграм is licensed under public domain

Он отметил, что его супруга Татьяна Брухунова с самого младенчества прививает мальчику культуру с самого детства.

Сам же комик хочет, чтобы его дети выросли людьми, которыми можно будет гордиться.

"Я хочу, чтобы они стали людьми, которыми семья будет гордиться, гордиться их благородством, их профессионализмом и пониманию жизни", — отметил Петросян.

Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой в 2019 году. Вместе они воспитывают двоих детей — сына Вагана и дочь Матильду.

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