Евгений Петросян определился с будущей профессией четырёхлетнего сына

Юморист Евгений Петросян в беседе с VOICE заявил, что его четырёхлетний сын Ваган растёт театральным человеком, который учит других детей вести себя в зрительном зале.
Он отметил, что его супруга Татьяна Брухунова с самого младенчества прививает мальчику культуру с самого детства.
Сам же комик хочет, чтобы его дети выросли людьми, которыми можно будет гордиться.
"Я хочу, чтобы они стали людьми, которыми семья будет гордиться, гордиться их благородством, их профессионализмом и пониманию жизни", — отметил Петросян.
Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой в 2019 году. Вместе они воспитывают двоих детей — сына Вагана и дочь Матильду.
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