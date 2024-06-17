Кускус с лимоном и брокколи на ужин: полезное блюдо от болезней суставов
Лимонный кускус с брокколи: полезен для здоровья суставов
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Сытный, быстрый и дешёвый ужин — кускус с лимоном и соцветиями брокколи. В частности, такое блюдо будет полезным для женщин.
Фото: flickr.com by Guilhem Vellut is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Кускус, благодаря высокому содержанию меди, предупреждает развитие болезней суставов, а также способствует выработке женских половых гормонов. Спасает эта крупа и от преждевременного старения.
Ингредиенты
- 2 зубчика чеснока, измельчённых
- 4 стакана соцветий брокколи
- 1,5 стакана куриного бульона
- 1 чашка кускуса
- Оливковое масло
- 1 столовая ложка измельчённого миндаля
- 1 чайная ложка цедры лимона
- 1 чайная ложка свежевыжатого лимонного сока
- 1/2 чайной ложки соли
- 1/2 чайной ложки сушёного базилика
- Чёрный перец
Приготовление
- В сковороде нагрейте оливковое масло на средне-сильном огне. Поджарьте соцветия брокколи, пока они не станут хрустящими. Добавьте кускус и чеснок. Готовьте 1–2 минуты.
- Влейте куриный бульон, добавьте цедру лимона и лимонный сок. Приправьте солью, перцем и сушёным базиликом. Доведите смесь до кипения, затем снимите с огня.
- Дайте постоять 5–10 минут, пока кускус не впитает бульон. Украсьте миндалём.
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