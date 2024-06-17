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Кускус с лимоном и брокколи на ужин: полезное блюдо от болезней суставов

Лимонный кускус с брокколи: полезен для здоровья суставов

1:24
Еда

Сытный, быстрый и дешёвый ужин — кускус с лимоном и соцветиями брокколи. В частности, такое блюдо будет полезным для женщин.

Лимонный кускус с брокколи: полезен для здоровья суставов
Фото: flickr.com by Guilhem Vellut is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кускус, благодаря высокому содержанию меди, предупреждает развитие болезней суставов, а также способствует выработке женских половых гормонов. Спасает эта крупа и от преждевременного старения. 

Ингредиенты

  • 2 зубчика чеснока, измельчённых
  • 4 стакана соцветий брокколи
  • 1,5 стакана куриного бульона
  • 1 чашка кускуса
  • Оливковое масло
  • 1 столовая ложка измельчённого миндаля
  • 1 чайная ложка цедры лимона
  • 1 чайная ложка свежевыжатого лимонного сока
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1/2 чайной ложки сушёного базилика
  • Чёрный перец

Приготовление

  1. В сковороде нагрейте оливковое масло на средне-сильном огне. Поджарьте соцветия брокколи, пока они не станут хрустящими. Добавьте кускус и чеснок. Готовьте 1–2 минуты.
  2. Влейте куриный бульон, добавьте цедру лимона и лимонный сок. Приправьте солью, перцем и сушёным базиликом. Доведите смесь до кипения, затем снимите с огня.
  3. Дайте постоять 5–10 минут, пока кускус не впитает бульон. Украсьте миндалём.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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