Кускус с лимоном и брокколи на ужин: полезное блюдо от болезней суставов

Лимонный кускус с брокколи: полезен для здоровья суставов

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Сытный, быстрый и дешёвый ужин — кускус с лимоном и соцветиями брокколи. В частности, такое блюдо будет полезным для женщин.

Фото: flickr.com by Guilhem Vellut is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кускус, благодаря высокому содержанию меди, предупреждает развитие болезней суставов, а также способствует выработке женских половых гормонов. Спасает эта крупа и от преждевременного старения.

Ингредиенты

2 зубчика чеснока, измельчённых

4 стакана соцветий брокколи

1,5 стакана куриного бульона

1 чашка кускуса

Оливковое масло

1 столовая ложка измельчённого миндаля

1 чайная ложка цедры лимона

1 чайная ложка свежевыжатого лимонного сока

1/2 чайной ложки соли

1/2 чайной ложки сушёного базилика

Чёрный перец

Приготовление