Избавьтесь от плохих привычек вашей собаки: как за один день научить собаку команде "Фу"

Как научить собаку команде "Фу"

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Научить собаку команде "Фу" может быть полезным не только для контроля её поведения, но и для её безопасности.

Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Обучение должно быть для вашей собаки приятным опытом. Не начинайте, если собака напряжена или испугана.

Используйте лакомства, которые ваш пёс обожает, чтобы мотивировать его на обучение.

Начните обучение в спокойном месте без лишних шумов и отвлекающих предметов.

Убедитесь, что ваша собака знает команду "Сидеть", прежде чем начинать обучение команде "Фу". Это облегчит процесс.

Когда ваша собака заинтересована лакомством, скажите слово "Фу" твердым и чётким голосом.

Как только произнесли "Фу", отвлеките внимание собаки от лакомства, например, закройте руку с лакомством.

Как только собака перестала смотреть на лакомство после команды "Фу", похвалите её и дайте лакомство.

Повторяйте этот процесс много раз, пока ваша собака не начнет реагировать на команду "Фу" даже без лакомства.