В США страховой агент обманом выманил у клиентов-пенсионеров более $1 миллиона

В США страхового агента приговорили к 19 годам тюрьмы за обман пенсионеров

1:24 Your browser does not support the audio element. Страхование

В США бывшего страхового агента из Айовы приговорили к 19 годам тюрьмы за кражу у пожилых клиентов их пенсионных накоплений и неуважение к суду, сообщает Insurance Journal.

Фото: Freepik by Ads is licensed under CC0

Федеральный судья вынес приговор в отношении 47-летнего Зака Флаэрти из Клайва в среду. Свою вину экс-агент признал ещё в ноябре 2023 года.

По данным прокуратуры Южного округа штата, Флаэрти использовал разные схемы, чтобы получить финансовую выгоду за счёт своих клиентов. В одном случае он обещал жертве вложить её средства, вырученные от продажи дома, от её имени. После этого пенсионерка выписала ему два чека на общую сумму 170 000 долларов на имя компании, которой владел сам Флаэрти. Заработанные на мошеннической схеме деньги он использовал для приобретения различного имущества, включая лодку и автомобили.

Прокуроры утверждают, что жертвы выписали Флаэрти чеки на общую сумму более 1 миллиона долларов, которые он перевел на свой счет. Мужчина, предположительно, обманул страховые компании на сумму более 650 000 долларов.

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