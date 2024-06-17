Быстров: украинцы на Евро на встрече с румынами играли на уровне "чемпионата водокачки"

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Экс-футболист Быстров о матче Румынии и Украины: "На Евро нельзя ходить пешком"

Спорт

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров выразил своё мнение о результате матча между Румынией и Украиной на Евро-2024.

Экс-футболист Быстров о матче Румынии и Украины: "На Евро нельзя ходить пешком"
Фото: commons.wikimedia.org by Михайло Масловський is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В этой встрече румыны одержали уверенную победу над украинцами со счётом 3:0.

Быстров отметил, что команда Украины не сумела продемонстрировать свой потенциал и играла на минимуме.

Он подчеркнул, что игрокам на соревнованиях такого уровня следует фокусироваться на игровом поле, а не на разговорах в интервью.

"Ощущение, будто украинские футболисты вышли не на матч Евро, а на чемпионат водокачки. А румыны сыграли великолепно на фоне ходячих украинцев, которые бродили по полю пешком, перекатывали поперек мяч и играли без ворот", — сказал Быстров, которого цитирует Sport24.

По мнению Быстрова, украинцы представили слабое выступление и не сумели справиться с соперниками. В то же время, румыны показали великолепную игру и полностью выиграли каждый эпизод встречи.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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