Виктория Боня поскандалила с бойцом поп-ММА Сашей Стоун из-за спального места

Модель Виктория Боня на шоу "Выжить в Дубае" поругалась с Сашей Стоун из-за палаточных мест для сна.
В пустыне между звездой "Дома-2" Викторией Боней и действующим бойцом поп-ММА Сашей Стоун разгорелся жаркий спор.
Стоун намеревался поселиться в одной палатке со своей возлюбленной Надеждой Сысоевой, но это не устроило Викторию Боню. Она отметила, что в компании с незнакомыми людьми следует сделать так, чтобы девочки и мальчики спали отдельно.
Стоун упрекнул Боню в том, что она поселилась в палатке одна, несмотря на дискомфорт сокомандников.
Шоу "Выжить в Дубае" с ведущими Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой стартовало после завершения шоу "Сокровища императора". Победители шоу получат 10 миллионов рублей.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.