Виктория Боня поскандалила с бойцом поп-ММА Сашей Стоун из-за спального места

Виктория Боня и Саша Стоун разругались посреди пустыни

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Виктория Боня на шоу "Выжить в Дубае" поругалась с Сашей Стоун из-за палаточных мест для сна.

Фото: https://vk.com/rainofwine by ВК-аккаунт шоу "Выжить в Дубае" is licensed under public doman

В пустыне между звездой "Дома-2" Викторией Боней и действующим бойцом поп-ММА Сашей Стоун разгорелся жаркий спор.

Стоун намеревался поселиться в одной палатке со своей возлюбленной Надеждой Сысоевой, но это не устроило Викторию Боню. Она отметила, что в компании с незнакомыми людьми следует сделать так, чтобы девочки и мальчики спали отдельно.

Стоун упрекнул Боню в том, что она поселилась в палатке одна, несмотря на дискомфорт сокомандников.

Шоу "Выжить в Дубае" с ведущими Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой стартовало после завершения шоу "Сокровища императора". Победители шоу получат 10 миллионов рублей.