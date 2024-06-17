Список болезней, которыми можно заразиться от животных: будьте осторожны

Ветеринары назвали болезни, которыми можно заразиться от домашних животных

1:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Специалисты предупреждают, что заразиться различными заболеваниями можно как от диких, так и от домашних животных.

Фото: openverse.org by PawsShion is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Ветеринары выделяют 11 основных болезней:

Бешенство. Опасно тем, что без своевременной медицинской помощи после укуса зараженного животного человек может умереть. Лечение животных невозможно. Для защиты питомцев необходимо своевременно проводить вакцинацию и исключать их контакты с дикими зверями.

Аквариумная гранулема. Передается от обычных аквариумных рыбок.

Стригущий лишай. Заражение происходит от кошек и собак, болезнь поражает волосы и ногти человека. Не стоит контактировать с бездомными животными, а для домашних питомцев следует проводить профилактику.

Сальмонеллез. Передается от рептилий, куриных яиц, молока и мяса. Проявляется как инфекционное пищевое расстройство.

Лептоспироз. Заражение возможно от сельскохозяйственных животных. Симптомы включают лихорадку, мышечные боли, мигрень, рвоту, кожную сыпь и диарею.

Орф-вирус. Переносчиками являются козы и овцы. У зараженного человека появляются язвы на коже.

Токсоплазмоз. Передается от кошек и через сырое мясо. Симптомы: нервное напряжение, интоксикация, упадок сил, мышечные боли, признаки отравления (диарея, вздутие живота, рвота).

Пситтакоз (орнитоз). Источники инфекции — домашние попугаи. В случае заражения необходим прием специальных антибиотиков, так как болезнь может вызывать пневмонию у человека.

Кошачья лихорадка. После царапин кошек раны могут плохо заживать и образовывать гной.