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Список болезней, которыми можно заразиться от животных: будьте осторожны

Ветеринары назвали болезни, которыми можно заразиться от домашних животных

1:56
Зоосфера

Специалисты предупреждают, что заразиться различными заболеваниями можно как от диких, так и от домашних животных.

Ветеринары назвали болезни, которыми можно заразиться от домашних животных
Фото: openverse.org by PawsShion is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Ветеринары выделяют 11 основных болезней:

  • Бешенство. Опасно тем, что без своевременной медицинской помощи после укуса зараженного животного человек может умереть. Лечение животных невозможно. Для защиты питомцев необходимо своевременно проводить вакцинацию и исключать их контакты с дикими зверями.
  • Аквариумная гранулема. Передается от обычных аквариумных рыбок.
  • Стригущий лишай. Заражение происходит от кошек и собак, болезнь поражает волосы и ногти человека. Не стоит контактировать с бездомными животными, а для домашних питомцев следует проводить профилактику.
  • Сальмонеллез. Передается от рептилий, куриных яиц, молока и мяса. Проявляется как инфекционное пищевое расстройство.
  • Лептоспироз. Заражение возможно от сельскохозяйственных животных. Симптомы включают лихорадку, мышечные боли, мигрень, рвоту, кожную сыпь и диарею.
  • Орф-вирус. Переносчиками являются козы и овцы. У зараженного человека появляются язвы на коже.
  • Токсоплазмоз. Передается от кошек и через сырое мясо. Симптомы: нервное напряжение, интоксикация, упадок сил, мышечные боли, признаки отравления (диарея, вздутие живота, рвота).
  • Пситтакоз (орнитоз). Источники инфекции — домашние попугаи. В случае заражения необходим прием специальных антибиотиков, так как болезнь может вызывать пневмонию у человека.
  • Кошачья лихорадка. После царапин кошек раны могут плохо заживать и образовывать гной.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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