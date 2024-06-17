Россиянам назвали опасную для жизни дневную дозу бананов

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Врач Сухорукова: малышам до года разрешено съедать лишь четверть банана в пару дней

1:30
Здоровье

Бананы, хоть и являются полезной альтернативой сладостям для сторонников здорового питания, требуют умеренного потребления. Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской клинической больницы предупреждает интернет-издание Regions. ru о высоком содержании углеводов и крахмала в бананах, а также о переменчивом содержании сахара в зависимости от степени их спелости. Незрелые бананы имеют более высокий гликемический индекс, что способствует быстрому всасыванию сахара в кровь. Тем не менее, бананы могут употреблять люди с диабетом любого типа, причём оптимальная доза составляет один средний или половина большого фрукта для купирования лёгкой гликемии.

Врач Сухорукова: малышам до года разрешено съедать лишь четверть банана в пару дней
Фото: commons.wikimedia.org by Steve Hopson is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananas.jpg

Здоровым людям рекомендуется употреблять до пяти бананов в день, предпочтительно в первой половине дня. Детям до года следует давать не более четверти или половины банана, максимум два-три раза в неделю. С полутора лет допустимо употребление до 150 граммов бананов (четыре-пять раз в неделю), а с трёх лет — один банан в день. Переедание бананов может вызвать тошноту, диарею, запоры, вздутие живота и метеоризм.

"Стоит воздержаться от бананов при расстройствах кишечника или заболеваниях ЖКТ в острой стадии. Также важно помнить, что этот продукт — потенциальный аллерген", — объяснила Людмила Сухорукова.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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