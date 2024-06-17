Доступные подержанные авто: Kia Optima за полтора миллиона — стоит ли игра свеч

Современные цены на новые автомобили D-класса делают их недоступными для многих. В то же время рынок подержанных автомобилей предлагает отличные варианты.
"Например, за полтора миллиона рублей можно приобрести седан Kia Optima. Сегодня новые автомобили подобного уровня по карману далеко не каждому", — сообщает Александр Виноградов.
Kia Optima четвёртого поколения, выпущенные в 2017–2018 годах, можно найти за эту сумму. Вероятнее всего, под капотом у такого седана будет двухлитровый атмосферный двигатель мощностью 150 лошадиных сил. Однако существует риск разрушения нейтрализатора и попадания его частиц в цилиндры, что может привести к задиркам на стенках.
На российском рынке также можно встретить варианты с двигателем объёмом 2,4 литра и системой непосредственного впрыска. Однако у такого двигателя слабым местом является топливный насос высокого давления.
Материалы в салоне Kia Optima достаточно качественные, хотя обивка водительского сиденья может быстро потерять форму при интенсивной эксплуатации.
Шестиступенчатая автоматическая коробка передач зарекомендовала себя как надёжная. Ходовая часть Kia Optima также отличается прочностью — стойки стабилизатора могут прослужить более 100 000 км.
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