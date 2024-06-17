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Секреты долговременного макияжа: почему тональный крем скатывается и как избежать этого

Почему тональный крем слишком быстро скатывается с лица

1:25
Моя семья » Красота и стиль

Вы можете провести много времени, чтобы создать идеальный макияж, но через некоторое время тональный крем начинает скатываться или сходить слоями. Визажистка Виктория Маслова объясняет, почему это происходит и какие ошибки могут быть сделаны.

Почему тональный крем слишком быстро скатывается с лица
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Одной из распространённых причин является излишнее количество наносимого средства. Многие думают, что толстый слой крема обеспечит лучший эффект, но на самом деле это может привести к тому, что макияж станет неустойчивым. Виктория советует использовать тон и корректор для коррекции недостатков, избегая создания эффекта маски.

Отсутствие использования фиксатора также может привести к проблемам с долговременной стойкостью макияжа. Виктория рекомендует использовать фиксирующий спрей для сохранения макияжа на протяжении всего мероприятия, но не рекомендует его для ежедневного использования, особенно при проблемной коже.

Ещё одной причиной может быть несовместимость уходовой косметики с декоративной. В некоторых случаях составы могут конфликтовать, что приводит к проблемам с нанесением и стойкостью макияжа. В таких ситуациях важно дать уходовому средству время впитаться перед нанесением декоративной косметики или рассмотреть использование другого уходового продукта для базы под макияж.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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Почему тональный крем слишком быстро скатывается с лица
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