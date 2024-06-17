Формируем кусты томатов правильно: рассказываем, какие 3 ошибки нельзя допускать

В июне, когда кусты томатов достигают 1 метра, важно правильно сформировать их, чтобы получить богатый урожай. Неправильная обрезка может привести к снижению урожайности.
Вот 3 частые ошибки, которые делают огородники при формировании куста томата:
1. Оставление пасынков с цветками:
Куст не в состоянии прокормить все завязи, в результате плоды на пасынках мелкие, а основные кисти плохо развиваются. Своевременно удаляйте все пасынки, оставляя только основной стебель и несколько боковых (в зависимости от сорта).
2. Формирование в 2-3 стебля:
Формирование куста в 3 стебля может привести к перегрузке растения. Формируйте куст в 1-2 стебля, чтобы обеспечить достаточное питание плодам.
3. Неправильная обрезка листьев:
Оставляйте минимум 2 листа под кистью и сверху кисти, чтобы обеспечить поступление питательных веществ к плодам. Не удаляйте много листьев за одну обработку, иначе растение может пережить стресс. Удаляйте от 1 до 3 листьев за раз.
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