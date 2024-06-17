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Формируем кусты томатов правильно: рассказываем, какие 3 ошибки нельзя допускать

3 частые ошибки при формировании куста томата

1:13
Садоводство » Советы

В июне, когда кусты томатов достигают 1 метра, важно правильно сформировать их, чтобы получить богатый урожай. Неправильная обрезка может привести к снижению урожайности.

3 частые ошибки при формировании куста томата
Фото: commons.wikimedia.org by Felagund is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вот 3 частые ошибки, которые делают огородники при формировании куста томата:

1. Оставление пасынков с цветками:

Куст не в состоянии прокормить все завязи, в результате плоды на пасынках мелкие, а основные кисти плохо развиваются. Своевременно удаляйте все пасынки, оставляя только основной стебель и несколько боковых (в зависимости от сорта).

2. Формирование в 2-3 стебля:

Формирование куста в 3 стебля может привести к перегрузке растения. Формируйте куст в 1-2 стебля, чтобы обеспечить достаточное питание плодам.

3. Неправильная обрезка листьев:

Оставляйте минимум 2 листа под кистью и сверху кисти, чтобы обеспечить поступление питательных веществ к плодам. Не удаляйте много листьев за одну обработку, иначе растение может пережить стресс. Удаляйте от 1 до 3 листьев за раз.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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