Формируем кусты томатов правильно: рассказываем, какие 3 ошибки нельзя допускать

3 частые ошибки при формировании куста томата

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

В июне, когда кусты томатов достигают 1 метра, важно правильно сформировать их, чтобы получить богатый урожай. Неправильная обрезка может привести к снижению урожайности.

Фото: commons.wikimedia.org by Felagund is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вот 3 частые ошибки, которые делают огородники при формировании куста томата:

1. Оставление пасынков с цветками:

Куст не в состоянии прокормить все завязи, в результате плоды на пасынках мелкие, а основные кисти плохо развиваются. Своевременно удаляйте все пасынки, оставляя только основной стебель и несколько боковых (в зависимости от сорта).

2. Формирование в 2-3 стебля:

Формирование куста в 3 стебля может привести к перегрузке растения. Формируйте куст в 1-2 стебля, чтобы обеспечить достаточное питание плодам.

3. Неправильная обрезка листьев:

Оставляйте минимум 2 листа под кистью и сверху кисти, чтобы обеспечить поступление питательных веществ к плодам. Не удаляйте много листьев за одну обработку, иначе растение может пережить стресс. Удаляйте от 1 до 3 листьев за раз.