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Как экономить на покупках в магазине: 3 лучших совета

Как легко экономить при походе в магазин

1:31
Экономика

При покупках в магазине каждый из нас стремится сэкономить деньги. Независимо от того, планируете ли вы крупные закупки или небольшие покупки на каждый день, существует несколько проверенных способов, которые помогут вам сэкономить. 

Как легко экономить при походе в магазин
Фото: commons.wikimedia by Сергей Конеген is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

№1. Составьте список покупок и придерживайтесь его.

Составление списка покупок — это ключевой шаг к экономии. Прежде чем отправиться в магазин, определитесь, что именно вам необходимо приобрести. Планируйте свои покупки на неделю или месяц, исходя из ваших потребностей. Придерживайтесь списка и избегайте импульсивных покупок, которые могут привести к излишним расходам.

№2. Используйте акции, скидки и купоны.

Не упускайте возможность воспользоваться акциями, скидками и купонами. Многие магазины предлагают различные программы лояльности, акционные предложения и специальные скидки для постоянных клиентов. Также следите за купонами в журналах, интернете или приложениях магазинов. 

№3. Покупайте оптовыми партиями и выбирайте продукты с долгим сроком годности.

Если это возможно, закупайтесь оптовыми партиями продуктов, особенно тех, которые имеют длительный срок годности. Это поможет вам получить более выгодную цену за единицу товара. Также обратите внимание на акции "купи больше — плати меньше", которые часто предлагаются в магазинах.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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