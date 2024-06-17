Ученые в шоке! Центр Вселенной найден — правда, которая перевернет ваше представление о космосе

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Астрономы выяснили, что центра Вселенной не существует

1:51
Наука

Вселенная настолько велика, что ее размеры сложно вообразить. Она возникла в результате Большого взрыва и непрерывно расширяется. Но существует ли центр Вселенной? И если да, то где он находится?

Астрономы выяснили, что центра Вселенной не существует
Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В начале XX века астрономы полагали, что Вселенная неизменна. Однако Альберт Эйнштейн с помощью своей теории относительности предсказал, что она динамична, то есть способна расширяться и сжиматься. Примерно 100 лет назад астроном Эдвин Хаббл обнаружил, что галактики удаляются от нас, что подтвердило расширение космоса. На основе этих открытий была разработана космологическая модель, известная как Вселенная Фридмана.

Современная модель Лямбда-CDM развивает эту концепцию, учитывая существование темной материи и ускоренное расширение.

Все галактики удаляются друг от друга, их начало связано с сингулярностью Большого взрыва. Однако современные наблюдения показывают, что у Вселенной нет ни центра, ни края. Она бесконечна, и в таком пространстве невозможно определить центр. Хотя теоретически можно предположить существование края, на практике это недостижимо для наблюдения.

Вселенная существует примерно 13,8 миллиардов лет, но из-за ее расширения быстрее скорости света мы видим лишь локальную часть. Это создает иллюзию, что мы находимся в центре Вселенной, но то же самое ощущение возникает в любой другой галактике.

Таким образом, центр Вселенной может быть везде, но в реальности его не существует. Любой наблюдатель, находящийся в любой точке Вселенной, может считать себя находящимся в центре.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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