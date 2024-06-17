Три правила, которые помогут избежать неэстетичного вида ногтей на ногах

Ортопедические проблемы могут привести к деформации ногтей на ногах, что затрудняет ношение открытой обуви. Антонина Завадская, травматолог-ортопед сети ортопедических салонов ОРТЕКА, поделилась с радио Sputnik советами по уходу за ногтями.
Во-первых, всегда выбирайте обувь подходящего размера. Неподходящая обувь может нарушить кровообращение в стопе, вызвать отёки и варикозное расширение вен. Идеальная обувь должна иметь небольшой каблук и достаточно места для пальцев.
Во-вторых, рекомендуется использовать ортопедические стельки. Они помогут стопе принять правильную форму и предотвратят деформацию ногтей, особенно для людей с плоскостопием.
В-третьих, по рекомендации врача, при первых признаках варикоза можно использовать компрессионный трикотаж. Плохое состояние ногтей может быть связано с этим заболеванием из-за нарушения кровообращения, повышенного давления на пальцы и отёков.
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