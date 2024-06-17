Россиян предупредили об опасном заболевании, сравнимом по тяжести с чумой

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Инфекционист Тимаков: при туляремии на коже пациентов образуются струпья и язвы

Здоровье

У россиян увеличивается риск заражения туляремией, как предупредил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков, в интервью для РИА "ФедералПресс".

Инфекционист Тимаков: при туляремии на коже пациентов образуются струпья и язвы
Фото: commons.wikimedia.org by Vojtech.dostal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это серьёзное заболевание, которое Тимаков сравнил с чумой. Одним из симптомов может быть изменения на коже в месте контакта с возбудителем. В качестве переносчиков бактериальной инфекции выступают более 150 видов животных, в России — это кровососущие насекомые и грызуны, особенно опасными являются мёртвые туши или фекалии этих животных.

"Подцепить заболевание можно везде. И, к сожалению, чтобы заразиться туляремией, достаточно, чтобы всего лишь 50 клеток бактерии проникли в организм через кожу. Это мизерная доза", — сообщил Евгений Тимаков.

На участках, куда попали бактерии, в течение трёх недель могут появиться струпья и язвы. Помимо этого, у человека могут развиться ангина, пневмония, воспалительные изменения глаз и увеличение размеров лимфоузлов. В случае возникновения этих симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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