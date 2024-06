Россиян предупредили об опасном заболевании, сравнимом по тяжести с чумой

У россиян увеличивается риск заражения туляремией, как предупредил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков, в интервью для РИА "ФедералПресс".

Фото: commons.wikimedia.org by Vojtech.dostal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported