Раскрыты полезные свойства деликатеса, спрос на который растёт среди россиян

Диетолог Лазуренко: деликатесный трубач помогает предупредить инфаркты и инсульты

Трубач, деликатесный морепродукт, который набирает популярность среди россиян, не уступает другим морепродуктам по своим полезным свойствам. По словам диетолога Натальи Лазуренко, в нём присутствуют белок и омега-3 жирные кислоты в больших количествах, которые помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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"Этот моллюск содержит незаменимые аминокислоты в составе своего легкоусвояемого белка, содержит много омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, благодаря которым снижаются риски развития инсульта, инфаркта, гипертонической болезни", — заметила Наталья Лазуренко в интервью для News. ru.

Медик также отметила, что в рационе большинства людей преобладают омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют неинфекционному воспалению. В свою очередь, омега-3, как указала Лазуренко, противодействует этому воспалению и выступает в роли антиоксиданта.