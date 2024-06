Раскрыты полезные свойства деликатеса, спрос на который растёт среди россиян

Трубач, деликатесный морепродукт, который набирает популярность среди россиян, не уступает другим морепродуктам по своим полезным свойствам. По словам диетолога Натальи Лазуренко, в нём присутствуют белок и омега-3 жирные кислоты в больших количествах, которые помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

