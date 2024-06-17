Раскрыты полезные свойства деликатеса, спрос на который растёт среди россиян

Трубач, деликатесный морепродукт, который набирает популярность среди россиян, не уступает другим морепродуктам по своим полезным свойствам. По словам диетолога Натальи Лазуренко, в нём присутствуют белок и омега-3 жирные кислоты в больших количествах, которые помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
"Этот моллюск содержит незаменимые аминокислоты в составе своего легкоусвояемого белка, содержит много омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, благодаря которым снижаются риски развития инсульта, инфаркта, гипертонической болезни", — заметила Наталья Лазуренко в интервью для News. ru.
Медик также отметила, что в рационе большинства людей преобладают омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют неинфекционному воспалению. В свою очередь, омега-3, как указала Лазуренко, противодействует этому воспалению и выступает в роли антиоксиданта.
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