США выдвинут Киеву жёсткий ультиматум: мир на условиях РФ, либо потеря поддержки

0:54 Your browser does not support the audio element. Мир

Вашингтон готовится выдвинуть киевской власти жёсткий ультиматум: мирное соглашение на российских условиях России, либо потеря поддержки США.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

Об этом пишет издание The Telegraph.

Дональд Трамп рассматривает Украину как "филиал", зависимый от политики и финансирования США. Лидер Штатов рассчитывает на быстрый мир, "оставляя Владимира Путина потирать руки".

"Киев столкнётся с ультиматумом: либо подписать мирное соглашение при посредничестве Трампа, продиктованное РФ, либо навсегда лишиться американской разведки и поддержки", — отмечает СМИ.

Если США и Россия полны решимости разделить Незалежную, то им никто не может помешать.

Украина в статье сравнивается с Южным Вьетнамом, который пал через 2 года после того как американцы вывели свои войска и заключили мирный договор.