Вашингтон готовится выдвинуть киевской власти жёсткий ультиматум: мирное соглашение на российских условиях России, либо потеря поддержки США.
Об этом пишет издание The Telegraph.
Дональд Трамп рассматривает Украину как "филиал", зависимый от политики и финансирования США. Лидер Штатов рассчитывает на быстрый мир, "оставляя Владимира Путина потирать руки".
"Киев столкнётся с ультиматумом: либо подписать мирное соглашение при посредничестве Трампа, продиктованное РФ, либо навсегда лишиться американской разведки и поддержки", — отмечает СМИ.
Если США и Россия полны решимости разделить Незалежную, то им никто не может помешать.
Украина в статье сравнивается с Южным Вьетнамом, который пал через 2 года после того как американцы вывели свои войска и заключили мирный договор.
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