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США выдвинут Киеву жёсткий ультиматум: мир на условиях РФ, либо потеря поддержки

0:54
Мир

Вашингтон готовится выдвинуть киевской власти жёсткий ультиматум: мирное соглашение на российских условиях России, либо потеря поддержки США.

Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

Об этом пишет издание The Telegraph.

Дональд Трамп рассматривает Украину как "филиал", зависимый от политики и финансирования США. Лидер Штатов рассчитывает на быстрый мир, "оставляя Владимира Путина потирать руки".

"Киев столкнётся с ультиматумом: либо подписать мирное соглашение при посредничестве Трампа, продиктованное РФ, либо навсегда лишиться американской разведки и поддержки", — отмечает СМИ.

Если США и Россия полны решимости разделить Незалежную, то им никто не может помешать.

Украина в статье сравнивается с Южным Вьетнамом, который пал через 2 года после того как американцы вывели свои войска и заключили мирный договор.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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