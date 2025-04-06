Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Импорт рыбы из недружественных стран упал до рекордного минимума: как санкции повлияли на отрасль
Корзины, глиняные горшки и лён: как оживает интерьер в стиле farmcore
Мужчина сделал 10 001 подтягиваний за сутки: вот как ему это удалось
ТОП-5 самых народных моторов СССР — от ВАЗ до УАЗ
Колеса в салоне убивают: почему смертельно опасно перевозить шины
Неэстетичное поведение на сцене: Пригожин раскритиковал SHAMAN'а за микрофон в штанах
Собака, которая идеально подойдёт семье с детьми — но любит командовать
США выдвинут Киеву жёсткий ультиматум: мир на условиях РФ, либо потеря поддержки
Бургер, который подкупит даже фаната фастфуда

Семь дачных привычек, из-за которых соседи вас возненавидят

2:07
Садоводство

Выбрались из многоэтажки на свой участок и думаете, что теперь можно расслабиться и не думать о чужом мнении? Не спешите. На даче тоже действуют неписаные (а иногда и вполне официальные) правила добрососедства. И некоторые действия на участке могут не только вызвать конфликт, но и обернуться штрафом.

Сад, соседи
Фото: Own work by Thuy Duong Nguyen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сад, соседи

1. Захват "лишних" сантиметров

Даже случайное смещение забора на пару десятков сантиметров — повод для тяжбы. Границы участка нужно знать точно, а проверить их поможет кадастровая карта Росреестра.

2. Барбекю прямо под носом у соседа

Даже если мангал стоит по всем нормам, дым и запах — не в восторге сосед, да и пожарный инспектор может зайти. Держите зону гриля подальше от границ и построек.

3. Сорняки — как знак неуважения

Неухоженные грядки — это не просто лень. Это рассадник семян, которые моментально перекочуют к соседу. А ещё за это реально получить штраф.

4. Заброшенный пруд = комариная база

Даже маленький водоём может стать инкубатором для мошкары и комаров, если его не чистить. Соседи спасибо не скажут — и вы тоже не порадуетесь.

5. Свет в лицо

Ландшафтная подсветка — красиво. Фонарь в окна соседа — конфликт. Направляйте лампы внутрь участка, а не на чужие стены.

6. Камеры наблюдения за чужим участком

У каждого есть право на личную жизнь. Камера, глядящая за забор — повод для суда. Монтаж возможен, но только если угол обзора не захватывает чужую территорию.

7. Свалка под забором

Оставленный на участке мусор — это запах, насекомые и крысы. Они точно не остановятся на вашей половине. Хотите мира — выносите отходы сразу.

Соблюдая эти простые принципы, вы не только сохраните добрососедские отношения, но и сбережёте свои нервы, деньги и урожай.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Садоводство, цветоводство
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит Аудио 
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Еда и рецепты
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды Аудио 
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Домашние животные
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще Аудио 
Популярное
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.

Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите
ТОП-5 стран, где Урал с коляской стал культовым мотоциклом Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Последние материалы
Россияне в тайских салонах: массажистка раскрыла привычки русских туристов, которые отличают их от европейцев
Штрафы за бумажные документы: законный парадокс для водителей
Мозг не постареет раньше времени: эти виды спорта улучшают когнитивные функции
Цветы, за которые сажают: этот сад может стать уликой
Экономическое расслоение в России: одна цифра, которая всё разрушает
Что делает квартиру дешёвой: 10 незаметных ошибок, которые портят весь интерьер
Меню столовой СССР: как граждане питались за копейки
Семь дачных привычек, из-за которых соседи вас возненавидят
Мини-квартира, максимум функций: как спрятать кровать, чтобы не мешала
Крем из сметаны и сгущёнки: готов за 5 минут и подходит ко всему
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.