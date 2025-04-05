Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти способы разделить яйцо — как магия без волшебной палочки
Минус объёмы в самой упрямой зоне: 5 минут в день — и бёдра начнут меняться
Ультрасладкие, яркие и компактные: 10 сортов черри, которые стоит попробовать
Сырники, которые тают во рту — секрет в одном действии с творогом
Кислые яблоки? Возможно, вы забыли об одной весенней процедуре
Неожиданные страсти Михаила Муромова: история о любви с преподавательницей
Российский блогер раскритиковал стоимость жилья в Лос-Анджелесе и сравнил город с Москвой
Эти кошки не замолкают: вот кого выбрать, если вам нравится поболтать
Что опасного в сушке белья на балконе? Пять неожиданных фактов, которые вас удивят

Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту

1:30
Авто

Многие считают, что езда на минимальных оборотах - это ключ к экономии топлива. Но такая привычка может привести к дорогостоящим последствиям. Особенно если вы часто передвигаетесь по городу, где пробки — обычное дело, и двигатель большую часть времени работает "в натяг".

приборная панель
Фото: Wikipedia by C Ling Fan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
приборная панель

Проблема в том, что во время резкого ускорения после длительной езды на низких оборотах цилиндры получают обогащённую топливную смесь. В результате возникает детонация — процесс, при котором топливо взрывается раньше, чем положено. Это вредно для всего двигателя, особенно для поршней, подшипников и даже коробки передач. Современные моторы, конечно, умеют адаптироваться, но полностью избежать негативных последствий всё же не удаётся.

Кроме того, на низких оборотах масло в двигателе циркулирует медленнее, потому что насос создаёт меньше давления. Это значит, что детали двигателя получают меньше смазки, что ускоряет их износ.

Оптимальный режим для бензинового атмосферного двигателя — от 2500 до 3500 оборотов в минуту. В этой зоне мотор работает с наилучшей эффективностью, и именно при таких оборотах достигается баланс между экономией топлива и сохранностью двигателя.

Если постоянно ехать "внатяг", надеясь сэкономить, можно получить обратный эффект — увеличенные расходы на ремонт.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Авто
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые Аудио 
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Садоводство, цветоводство
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит Аудио 
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение
Еда и рецепты
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение
Последние материалы
Менеджер Паши Техника поделился последним снимком с рэпером: Тай навсегда связан с болью
Саша Бортич с юмором отметила Всемирный день крысы, раскрыв главных грызунов в своём окружении
Эти сливки делают мусс, крем и карамель роскошными — но только при одном условии
Как Урал с коляской стал легендой за рубежом
Звезда сериала Эмили в Париже впервые публично высказался о своём новом романе
Один ингредиент из кухни — и ваши помидоры крепче и урожайнее
Простая замена масла может продлить жизнь — исследование подтверждает
Хотите спокойствия с утра? Попробуй эту короткую практику
TikTok остаётся в США: Трамп сделал неожиданное заявление
Один взгляд — и вы поддались: чем это грозит вашей собаке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.