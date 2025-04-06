Корзины, глиняные горшки и лён: как оживает интерьер в стиле farmcore

Пока одни стремятся к минимализму и глянцу, другие выбирают… потрескавшиеся балки, старинные сундуки и запах тёплого хлеба. Встречайте farmcore — стиль, который возвращает нас к корням, к простоте и теплу настоящей жизни. И хотя название звучит как модный хештег, на деле — это продуманный, глубоко эмоциональный подход к оформлению пространства, который стремительно набирает популярность и в России.
Farmcore — это интерьерный стиль, вдохновлённый деревенским укладом, сельским хозяйством и эстетикой уюта. Он вобрал в себя элементы коттеджного стиля, рустик и английского кантри, но при этом избежал вычурности и искусственности.
Это не стилизованный фермерский декор с пластиковыми курами и табличками "Добро пожаловать на ранчо", а честная и тёплая история, рассказанная через натуральные материалы, винтаж, свет и атмосферу.
В России такой стиль идеально подходит:
Необязательно заказывать мебель из-за границы. Вдохновение — в бабушкином сундуке, на дачном чердаке, на блошином рынке или даже в местной лавке рукоделия.
Этот стиль — реакция на утомление от цифровой жизни и глянцевой поверхности, где всё "слишком идеально". Farmcore не про фасад, а про ощущение дома как укрытия от суеты. Это интерьер, где можно замедлиться, вдыхать аромат пирога и слышать, как потрескивает дерево в печке.
Farmcore — это не про деревню, это про душу. И если вам хочется настоящего — попробуйте добавить в дом хотя бы один элемент этого стиля. А потом — ещё один. И вы не заметите, как заживёте иначе.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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