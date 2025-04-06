Корзины, глиняные горшки и лён: как оживает интерьер в стиле farmcore

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Пока одни стремятся к минимализму и глянцу, другие выбирают… потрескавшиеся балки, старинные сундуки и запах тёплого хлеба. Встречайте farmcore — стиль, который возвращает нас к корням, к простоте и теплу настоящей жизни. И хотя название звучит как модный хештег, на деле — это продуманный, глубоко эмоциональный подход к оформлению пространства, который стремительно набирает популярность и в России.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Интерьер дома

Что такое farmcore?

Farmcore — это интерьерный стиль, вдохновлённый деревенским укладом, сельским хозяйством и эстетикой уюта. Он вобрал в себя элементы коттеджного стиля, рустик и английского кантри, но при этом избежал вычурности и искусственности.

Это не стилизованный фермерский декор с пластиковыми курами и табличками "Добро пожаловать на ранчо", а честная и тёплая история, рассказанная через натуральные материалы, винтаж, свет и атмосферу.

Что делает интерьер в стиле farmcore особенным?

Натуральные материалы

Потёртые деревянные балки, старые доски, щербатая плитка.

Каменные полы или кирпичная кладка, открытая или побелённая вручную.

Много текстиля: хлопок, лён, шерсть, джут, ситец.

Цветовая гамма природы

Глубокие коричневые, тёплые охристые, сосново-зелёные и винные оттенки.

Пастельные и слегка припылённые тона, как будто выцвели от солнца.

Предметы с историей

Комоды и буфеты из бабушкиного дома, не реставрированные до блеска, а сохранённые с душой.

Масляные картины, старые часы, рукодельные покрывала и связанные крючком салфетки.

Обстановка без суеты

Минимум пластика, максимум воздуха и света.

Живые растения, сухоцветы, корзины, керамика ручной работы.

Ощущение "живого" дома

Farmcore — это не про "выставочную" квартиру. Это про дом, в котором можно испечь хлеб, поставить кастрюлю с вареньем, выйти босиком в сад. Это интерьер, который не притворяется, а живет вместе с вами.

Как вписать farmcore в российскую реальность

В России такой стиль идеально подходит:

Для загородного дома или дачи — особенно с историей;

или дачи — особенно с историей; Для квартиры в сталинке или хрущёвке , где высокие потолки и дерево могут "заиграть" заново;

, где высокие потолки и дерево могут "заиграть" заново; Для тех, кто устал от однотипных интерьеров из каталога IKEA и хочет наполнить пространство теплом.

Где искать вдохновение

Необязательно заказывать мебель из-за границы. Вдохновение — в бабушкином сундуке, на дачном чердаке, на блошином рынке или даже в местной лавке рукоделия.

Что стоит искать

Старинные кресла с изогнутыми подлокотниками.

Глиняные горшки, самодельные скатерти, деревянные табуреты.

Потёртые ковры, грубый лён, старинные лампы с абажуром.

Простой деревянный обеденный стол, за которым собирается вся семья.

Почему farmcore — это не просто мода

Этот стиль — реакция на утомление от цифровой жизни и глянцевой поверхности, где всё "слишком идеально". Farmcore не про фасад, а про ощущение дома как укрытия от суеты. Это интерьер, где можно замедлиться, вдыхать аромат пирога и слышать, как потрескивает дерево в печке.

Farmcore — это не про деревню, это про душу. И если вам хочется настоящего — попробуйте добавить в дом хотя бы один элемент этого стиля. А потом — ещё один. И вы не заметите, как заживёте иначе.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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