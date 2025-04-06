Мозг не постареет раньше времени: эти виды спорта улучшают когнитивные функции

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вместе с правильным питанием и качественным сном тренировки важны для поддержания здоровья мозга. Но какие виды спорта влияют лучше всего?

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По словам учёных, нехватка движения плохо сказывается на когнитивных функциях человека. В то время как регулярные тренировки уменьшают риск развития деменции и болезни Альцгеймера, пишет "Чемпионат".

Врачи советуют выбрать кардиотренировки.

Плавание

Это один из лучших вариантов. Оно помогает улучшить циркуляцию крови, разработать лёгкие, а мозг и другие органы обогащаются кислородом. Также этот вид спорта повышает выживаемость нейронов и способствует улучшению зрения.

Ходьба

Много исследований доказало, что регулярная ходьба улучшает когнитивные функции, такие как внимание, концентрация, память и скорость обработки информации. Такие занятия помогут избавиться от стресса и тревоги, улучшаются настроение и самооценка, что тоже оказывает положительное влияние на состояние мозга.

Волейбол и теннис

Эти виды спорта помогут улучшить реакцию, интуицию и координацию, а также развивают аналитическое мышление.

Уточнения

Когнити́вные наруше́ния — это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем (индивидуальной нормой).

