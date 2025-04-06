Цветы, за которые сажают: этот сад может стать уликой

Многие дачники стремятся украсить свой участок оригинальными растениями. Однако некоторые из них находятся под запретом — за их выращивание можно получить административное или уголовное наказание. Ниже перечислены основные запрещенные к культивированию растения и разъясняется, чем может грозить их наличие на территории частного участка.

Фото: https://unsplash.com/photos/selective-focus-photography-of-red-petaled-flower-3JcFnHLSMP8 by Cora Ortiz chichay0309, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мак

Что говорит закон

Согласно статье 231 Уголовного кодекса РФ, за культивирование запрещённых растений предусмотрено серьезное наказание — от крупного штрафа до лишения свободы сроком до восьми лет, если речь идёт о значительном количестве. Даже одно растение может стать поводом для административного штрафа от 1 500 до 2 000 рублей, а в некоторых случаях — для ареста. Официальный перечень запрещённых к выращиванию видов утверждён постановлением Правительства РФ № 934 от 27.11.2010. Всего в него входит 12 наименований.

Запрещённые растения: список и краткие характеристики

1. Мак

Мак снотворный (Papaver somniferum) содержит наркотические вещества. Его выращивание запрещено, даже если речь идет о декоративных сортах. Отличить опасный мак можно по крупным коробочкам (до 5 см в диаметре) и однолетнему циклу развития.

2. Гавайская роза (Argyreia nervosa)

Семена растения содержат амиды лизергиновой кислоты и другие психотропные вещества. Несмотря на декоративный внешний вид, культивировать гавайскую розу запрещено.

3. Кат (Catha edulis)

Вечнозеленый кустарник, распространённый в Африке, листья которого обладают возбуждающим действием. Выращивание этого растения в России под запретом.

4. Кокаиновый куст (Erythroxylon spp.)

Содержит листья с наркотическими соединениями. Из-за внешнего сходства с другими кустарниками может быть ошибочно высажен как декоративное растение.

5. Конопля (Cannabis)

Один из наиболее известных запрещённых видов. Содержит каннабиноиды, оказывающие психоактивное воздействие. Визуально легко распознаётся по характерной форме листьев.

6. Мимоза хостилис (Mimosa tenuiflora)

Растение родом из Южной Америки, содержащее диметилтриптамин. С 2017 года его выращивание в России официально запрещено.

7. Митрагина прекрасная (Mitragyna speciosa, кратом)

Дерево из Юго-Восточной Азии, листья которого обладают опиоидными свойствами. С 2019 года находится в перечне запрещённых.

8. Эфедра (Ephedra spp.)

Кустарник, содержащий эфедрин. Используется в медицине, но без строгого контроля его выращивание запрещено, так как вещество входит в список опасных алкалоидов.

9. Шалфей предсказателей (Salvia divinorum)

Визуально напоминает другие травы, но содержит галлюциноген сальвинорин А. Выращивание на участке запрещено.

10. Голубой лотос (Nymphaea caerulea)

Экзотическое растение, чьи лепестки и листья содержат психоактивные алкалоиды. Несмотря на красивый внешний вид, является запрещённым видом.

11. Кактус с мескалином (Lophophora williamsii)

Необычный кактус с галлюциногенными свойствами. Мескалин, содержащийся в нём, признан наркотическим веществом.

12. Псилоцибиновые грибы

Включают мухоморы и ряд других видов с опасными веществами — псилоцибином и псилоцином. Некоторые из них внешне напоминают съедобные грибы, что увеличивает риск случайного разведения.

Заключение: как избежать проблем

Даже если растение попало на участок случайно, ответственность сохраняется. Чтобы обезопасить себя, покупайте рассаду и семена только в официальных магазинах, сохраняйте чеки и избегайте сомнительных торговых точек. Лучше выбирать проверенные и безопасные декоративные культуры. Знание закона поможет не только избежать неприятностей, но и сохранить здоровье и спокойствие.

Если у вас остались сомнения по поводу конкретного растения, стоит проконсультироваться с агрономом или изучить актуальный перечень запрещённых видов на сайте Правительства РФ или Росреестра.

Уточнения

Кокаи́новый куст или Ко́ка — вид кустарниковых растений из рода Эритроксилум семейства Эритроксиловые. Родина — северо-запад Южной Америки. Кока играет существенную роль в культурных традициях населения Анд. Со второй половины XIX века кока приобрела широкую известность как сырьё для изготовления кокаина — наркотика из класса стимуляторов. Тогда же и для этих целей растение начали искусственно культивировать в Индии, на острове Ява, а также в Африке.

