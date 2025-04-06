Импорт рыбы из недружественных стран упал до рекордного минимума: как санкции повлияли на отрасль

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году доля импорта мороженой, копченой и сушеной рыбы и морепродуктов из недружественных стран в России составила 2,28%, что меньше 6,5 тыс. тонн.

Фото: pixabay.com by Mogens Petersen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красная рыба

Об этом сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что введенные правительством санкции и ограничения на импорт рыбы оказали положительное влияние на отрасль. По его словам, произошла перестройка производственных цепочек и логистики, что снизило зависимость от импорта и расширило ассортимент продукции, выпускаемой местными рыбаками.

Зверев также указал, что еще 10 лет назад переработка филе сельди зависела от исландского и норвежского сырья, а сейчас практически вся продукция производится из дальневосточных ресурсов. Модернизация мощностей и увеличение объемов производства филе стали важными шагами в развитии отрасли.

Ситуация аналогична и с красной рыбой. Из-за роста цен на импортные семгу и форель торговые сети начали искать более доступные альтернативы, одной из которых стала отечественная горбуша. Это привело к появлению широкого ассортимента продукции из недорогой красной рыбы для повседневного потребления, пишет РИА Новости.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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