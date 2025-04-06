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Бургер, который подкупит даже фаната фастфуда

2:08
Еда

Если ваш тинейджер не мыслит жизни без бургеров, не спешите осуждать — просто приготовьте их сами. По-настоящему вкусные, с сочными котлетами, свежими овощами и хрустящей булочкой, они станут любимым блюдом всей семьи. А ещё это отличный способ показать, что домашняя еда может быть вкуснее любого фастфуда.

Фаст фуд бургер
Фото: Wikipedia by Dallaire8888, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фаст фуд бургер

Ингредиенты (на 8 бургеров):

  • Говяжий фарш — 500 г

  • Белый хлеб — 4 ломтика (без корки)

  • Молоко — 0,5 стакана

  • Яйцо — 1 шт.

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Лук — 1 шт.

  • Помидоры — 2 шт.

  • Сыр для сэндвичей — 8 ломтиков

  • Листья салата — 8 шт.

  • Булочки для бургеров — 8 шт.

  • Масло растительное, соль, перец — по вкусу

Как готовить:

1. Готовим фарш.
Замочите хлеб в молоке, затем слегка отожмите. Лук и чеснок измельчите. Всё вместе с фаршем, яйцом, солью и перцем вымешайте до однородности. Уберите в холодильник на 30-40 минут.

2. Формируем котлеты.
Из охлаждённого фарша слепите 8 одинаковых плоских котлеток, диаметром около 6 см.

3. Обжариваем.
Разогрейте сковороду с маслом. Жарьте котлеты по 4 минуты с каждой стороны, затем убавьте огонь и подержите под крышкой ещё 5 минут.

4. Подготавливаем начинку.
Овощи вымойте, обсушите. Помидоры нарежьте кружочками, салат разложите по листочкам.

5. Собираем бургеры.
Разрежьте булочки пополам. На нижнюю часть выложите салат, помидор, котлету, сыр. Накройте верхней половинкой булки.

6. Финальный штрих.
Запекайте собранные бургеры в духовке при 180 °C около 6-7 минут — сыр расплавится, булочка станет тёплой и хрустящей.

Уточнения

Burger King Corporation (сокр. BK) — американская компания, владелец глобальной сети заведений быстрого питания Burger King, специализирующейся на гамбургерах (главным образом на вопперах).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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