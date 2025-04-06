Крем из сметаны и сгущёнки: готов за 5 минут и подходит ко всему

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы не хотите заморачиваться с кремом, но при этом мечтаете о десерте, который будет нежным и вкусным — этот рецепт для вас. Крем из сметаны и сгущёнки отлично подходит для пропитки тортов, оформления вафельных коржей и даже начинки для пирожных. Он не требует варки, капризных ингредиентов или сложной техники — только миксер и немного терпения.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крем на торте

Ингредиенты (на 1 порцию крема):

Сметана 20% — 200 г

Сгущённое молоко — 150 г

Ванильный сахар — 10 г

Лимонный сок — 1,5 ст. л.

Как приготовить:

1. Подготовка.

Охладите сметану заранее — так крем будет плотнее. Откройте сгущёнку и отмерьте лимонный сок. Подготовьте миску для взбивания.

2. Взбиваем основу.

Смешайте сметану и сгущёнку в глубокой миске. Взбивайте миксером на средней скорости до однородности.

3. Добавляем вкус и плотность.

Всыпьте ванильный сахар и влейте лимонный сок. Он поможет крему стать гуще. Взбивайте ещё 5 минут — масса загустеет и станет воздушной.

4. Финальный штрих.

Поставьте крем в холодильник на 10-15 минут. После этого он готов к использованию: наносите на остывшие коржи, распределяя ровным слоем.

Советы:

Хотите крем поплотнее? Используйте домашнюю или фермерскую сметану жирностью 25-30%.

Для яркого оформления добавьте пищевой краситель.

Вместо лимонного сока можно использовать 1 пакетик загустителя для сливок.

Всегда выбирайте сгущёнку с маркировкой ГОСТ, в составе которой только молоко и сахар.

Уточнения

Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.

