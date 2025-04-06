Крем из сметаны и сгущёнки: готов за 5 минут и подходит ко всему

Если вы не хотите заморачиваться с кремом, но при этом мечтаете о десерте, который будет нежным и вкусным — этот рецепт для вас. Крем из сметаны и сгущёнки отлично подходит для пропитки тортов, оформления вафельных коржей и даже начинки для пирожных. Он не требует варки, капризных ингредиентов или сложной техники — только миксер и немного терпения.
Сметана 20% — 200 г
Сгущённое молоко — 150 г
Ванильный сахар — 10 г
Лимонный сок — 1,5 ст. л.
1. Подготовка.
Охладите сметану заранее — так крем будет плотнее. Откройте сгущёнку и отмерьте лимонный сок. Подготовьте миску для взбивания.
2. Взбиваем основу.
Смешайте сметану и сгущёнку в глубокой миске. Взбивайте миксером на средней скорости до однородности.
3. Добавляем вкус и плотность.
Всыпьте ванильный сахар и влейте лимонный сок. Он поможет крему стать гуще. Взбивайте ещё 5 минут — масса загустеет и станет воздушной.
4. Финальный штрих.
Поставьте крем в холодильник на 10-15 минут. После этого он готов к использованию: наносите на остывшие коржи, распределяя ровным слоем.
Хотите крем поплотнее? Используйте домашнюю или фермерскую сметану жирностью 25-30%.
Для яркого оформления добавьте пищевой краситель.
Вместо лимонного сока можно использовать 1 пакетик загустителя для сливок.
Всегда выбирайте сгущёнку с маркировкой ГОСТ, в составе которой только молоко и сахар.
Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.
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