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Крем из сметаны и сгущёнки: готов за 5 минут и подходит ко всему

1:55
Еда

Если вы не хотите заморачиваться с кремом, но при этом мечтаете о десерте, который будет нежным и вкусным — этот рецепт для вас. Крем из сметаны и сгущёнки отлично подходит для пропитки тортов, оформления вафельных коржей и даже начинки для пирожных. Он не требует варки, капризных ингредиентов или сложной техники — только миксер и немного терпения.

Крем на торте
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крем на торте

Ингредиенты (на 1 порцию крема):

  • Сметана 20% — 200 г

  • Сгущённое молоко — 150 г

  • Ванильный сахар — 10 г

  • Лимонный сок — 1,5 ст. л.

Как приготовить:

1. Подготовка.
Охладите сметану заранее — так крем будет плотнее. Откройте сгущёнку и отмерьте лимонный сок. Подготовьте миску для взбивания.

2. Взбиваем основу.
Смешайте сметану и сгущёнку в глубокой миске. Взбивайте миксером на средней скорости до однородности.

3. Добавляем вкус и плотность.
Всыпьте ванильный сахар и влейте лимонный сок. Он поможет крему стать гуще. Взбивайте ещё 5 минут — масса загустеет и станет воздушной.

4. Финальный штрих.
Поставьте крем в холодильник на 10-15 минут. После этого он готов к использованию: наносите на остывшие коржи, распределяя ровным слоем.

Советы:

  • Хотите крем поплотнее? Используйте домашнюю или фермерскую сметану жирностью 25-30%.

  • Для яркого оформления добавьте пищевой краситель.

  • Вместо лимонного сока можно использовать 1 пакетик загустителя для сливок.

  • Всегда выбирайте сгущёнку с маркировкой ГОСТ, в составе которой только молоко и сахар.

Уточнения

Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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