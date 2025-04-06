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Колеса в салоне убивают: почему смертельно опасно перевозить шины

1:42
Авто

Сезонная смена шин — дело привычное. Многие водители сами отвозят колёса на шиномонтаж или домой, бросая их прямо на заднее сиденье или в багажник. Но мало кто задумывается, насколько это может быть опасно. И это не преувеличение.

резина
Фото: Freepik by standret is licensed under Рublic domain
резина

"Снаряды" в салоне

Немецкий автоклуб ADAC провёл краш-тест, результаты которого заставляют пересмотреть отношение к перевозке шин. Испытание показало: при столкновении на скорости всего 50 км/ч незафиксированная шина превращается в настоящий снаряд, способный причинить серьёзные травмы.

"При ударе незакреплённые колёса буквально вылетают в салон с огромной силой, смещая спинки сидений и нанося прямой вред пассажирам", — отмечают эксперты ADAC.

Как сделать перевозку безопасной?

Если уж шины приходится перевозить самостоятельно, к этому нужно подойти ответственно:

  • В идеале — только в багажнике. Так вы минимизируете риски.

  • Фиксация — обязательна. Используйте ремни, сетки, жгуты — всё, что поможет надёжно удержать груз на месте.

  • Пустые задние сиденья? Всё равно пристегните! Это поможет укрепить конструкцию и не даст шинам продавить спинку вперёд.

  • Не забудьте про чехлы. Они защитят не только от грязи, но и от возможных порезов об острые края протектора.

Лучше отдать на хранение

Самый безопасный и удобный способ — сдать сезонный комплект в шиномонтаж на хранение. Там и условия хранения будут оптимальными, и вам не придётся каждый раз затаскивать грязные колёса в салон или багажник.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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