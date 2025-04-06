Колеса в салоне убивают: почему смертельно опасно перевозить шины

Сезонная смена шин — дело привычное. Многие водители сами отвозят колёса на шиномонтаж или домой, бросая их прямо на заднее сиденье или в багажник. Но мало кто задумывается, насколько это может быть опасно. И это не преувеличение.
Немецкий автоклуб ADAC провёл краш-тест, результаты которого заставляют пересмотреть отношение к перевозке шин. Испытание показало: при столкновении на скорости всего 50 км/ч незафиксированная шина превращается в настоящий снаряд, способный причинить серьёзные травмы.
"При ударе незакреплённые колёса буквально вылетают в салон с огромной силой, смещая спинки сидений и нанося прямой вред пассажирам", — отмечают эксперты ADAC.
Если уж шины приходится перевозить самостоятельно, к этому нужно подойти ответственно:
В идеале — только в багажнике. Так вы минимизируете риски.
Фиксация — обязательна. Используйте ремни, сетки, жгуты — всё, что поможет надёжно удержать груз на месте.
Пустые задние сиденья? Всё равно пристегните! Это поможет укрепить конструкцию и не даст шинам продавить спинку вперёд.
Не забудьте про чехлы. Они защитят не только от грязи, но и от возможных порезов об острые края протектора.
Самый безопасный и удобный способ — сдать сезонный комплект в шиномонтаж на хранение. Там и условия хранения будут оптимальными, и вам не придётся каждый раз затаскивать грязные колёса в салон или багажник.
Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.
Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.