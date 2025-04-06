Россияне в тайских салонах: массажистка раскрыла привычки русских туристов, которые отличают их от европейцев

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественница Саша Коновалова пообщалась с тайской массажисткой и узнала от неё об особенностях клиентов-россиян. Блогер написала об этом в своём дзен-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Milei.vencel, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Бангкок

По словам массажистки, россияне всегда здороваются и благодарят на тайском языке. Тайцам бывают приятны такие знаки уважения к их национальности. Также массажистка рассказала, что, если на процедуру приходят подруги, они любят поболтать во время массажа.

Русские мужья часто привозят жён на массаж и потом заезжают обратно за ними. Иногда российские мужчины остаются в салоне и ждут прямо там своих жён.

Россиян можно узнать и по их предпочтениям в массаже. Специалист отметила, что русские, как правило, заказывают массажи, в которых на тело оказывается очень сильное давление.

Все эти особенности отличают русских клиентов от европейских. Как призналась массажистка, больше всего ей нравится, когда к ней приходят именно россияне.

Уточнения

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

