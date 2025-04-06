ТОП-5 самых народных моторов СССР — от ВАЗ до УАЗ

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Советские моторы не были самыми технологичными или экономичными — зато они были простыми, крепкими и ремонтопригодными.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Двигатель ГАЗ-53 ф2

Их знали "в лицо", на слух и даже на ощупь. Эти двигатели запускались в мороз, выживали на 76-м бензине и не боялись ремонта на коленке с молотком и кувалдой.

Вот ТОП-5 самых народных и узнаваемых моторов СССР, которые стояли в гаражах миллионов.

1. ВАЗ-2101 — 1.2 л (64 л. с.)

Тип: рядная "четвёрка", бензиновый. Где ставился: ВАЗ-2101, 2102, 2103.

Фишка: Итальянские корни (Fiat 124), но адаптирован под суровый быт.

Почему в ТОПе: самый массовый, до боли знакомый мотор. Ходил по 300 тыс. км с родным поршнем. ГРМ — цепной, вечный.

2. УМЗ-417 (2.4 л, ~75 л. с.)

Где ставился: УАЗ-469, ГАЗ-69, частично ГАЗ-21. Фишка: легендарный уазовский "долговязый", с характерным рокотом.

Почему в ТОПе: ездил по болотам, тянул прицепы, работал в тайге и армии. Мотор выносливый, хоть и с аппетитом.

3. ГАЗ-21 — 2.4 л (70-75 л. с.)

Где ставился: ГАЗ-21 "Волга". Фишка: в своё время — шедевр. Надёжный, тихий, "маслянистый".

Почему в ТОПе: его уважали водители такси. Двигатель редко ломался и легко проходил 400+ тыс. км.

4. Москвич-412 — УЗАМ-412 (1.5 л, 75 л. с.)

Где ставился: Москвич-412, ИЖ-Комби. Фишка: аллюминиевый блок, ГРМ на цепи, развивал хорошую мощность.

Почему в ТОПе: удивительно выносливый и лёгкий мотор. Заводился всегда, даже если стоял неделями.

5. ЗМЗ-402 — 2.5 л (100 л. с.)

Где ставился: ГАЗ-24, 31029, "Соболь", "Волга". Фишка: крупный, тяговитый, чуть ленивый — зато верный.

Почему в ТОПе: его ставили куда угодно, от скорой помощи до дачного прицепа. Главное — не перегревать.

Эти моторы были не просто деталями — они стали символами своей эпохи. Простые, шумные, но верные, они работали в деревнях, на севере, на юге, в армии, в такси и у дедушки в гараже. Многие из них крутятся до сих пор, и, возможно, проедут ещё не один круг по дачному маршруту.