Собака, которая идеально подойдёт семье с детьми — но любит командовать

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Бигли не просто милые и обаятельные — они настоящие охотники, которые с удовольствием становятся душой дома. Эта порода идеально подходит тем, кто любит активные прогулки, весёлые игры и не хочет, чтобы питомец скучал целыми днями на диване.

Фото: commons.wikimedia.org by Ekderrig, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Собака породы бигль

Характер: дружелюбие без границ

Бигли — порода с неагрессивным, открытым нравом. Они отлично ладят с детьми и другими животными, особенно если растут с ними вместе. При этом остаются энергичными и игривыми даже во взрослом возрасте.

Если в вашем доме есть дети — бигль станет для них неутомимым напарником в играх.

Любопытство + аппетит = проблема

Охотничьи инстинкты в бигле живут по-настоящему: он всегда ищет, вынюхивает и исследует. Поэтому хозяину стоит быть внимательным на прогулке — собака может попробовать что-то с земли.

Также бигли обожают поесть, поэтому не оставляйте еду без присмотра и следите за режимом кормления.

Игрушки и досуг — обязательны

Без достаточной физической и умственной нагрузки бигль быстро заскучает.

Чтобы избежать разрушений и шалостей:

запаситесь игрушками;

регулярно играйте и гуляйте;

пробуйте активные занятия — фрисби, пробежки, треккинг.

Совместимость с кошками: всё зависит от воспитания

Бигль — охотничья порода. И если кошка будет восприниматься им как потенциальная добыча, конфликта не избежать. Но при правильном воспитании и адаптации питомцы вполне могут жить душа в душу.

Уточнения

Бигль (англ. beagle - гончая) — порода гончих охотничьих собак, выведенная в Великобритании.

