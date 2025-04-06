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Собака, которая идеально подойдёт семье с детьми — но любит командовать

1:38
Зоосфера

Бигли не просто милые и обаятельные — они настоящие охотники, которые с удовольствием становятся душой дома. Эта порода идеально подходит тем, кто любит активные прогулки, весёлые игры и не хочет, чтобы питомец скучал целыми днями на диване.

Собака породы бигль
Фото: commons.wikimedia.org by Ekderrig, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Собака породы бигль

Характер: дружелюбие без границ

Бигли — порода с неагрессивным, открытым нравом. Они отлично ладят с детьми и другими животными, особенно если растут с ними вместе. При этом остаются энергичными и игривыми даже во взрослом возрасте.

Если в вашем доме есть дети — бигль станет для них неутомимым напарником в играх.

Любопытство + аппетит = проблема

Охотничьи инстинкты в бигле живут по-настоящему: он всегда ищет, вынюхивает и исследует. Поэтому хозяину стоит быть внимательным на прогулке — собака может попробовать что-то с земли.

Также бигли обожают поесть, поэтому не оставляйте еду без присмотра и следите за режимом кормления.

Игрушки и досуг — обязательны

Без достаточной физической и умственной нагрузки бигль быстро заскучает.
Чтобы избежать разрушений и шалостей:

  • запаситесь игрушками;

  • регулярно играйте и гуляйте;

  • пробуйте активные занятия — фрисби, пробежки, треккинг.

Совместимость с кошками: всё зависит от воспитания

Бигль — охотничья порода. И если кошка будет восприниматься им как потенциальная добыча, конфликта не избежать. Но при правильном воспитании и адаптации питомцы вполне могут жить душа в душу.

Уточнения

Бигль (англ. beagle - гончая) — порода гончих охотничьих собак, выведенная в Великобритании.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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