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Мини-квартира, максимум функций: как спрятать кровать, чтобы не мешала

2:52
Недвижимость

Когда в квартире каждый метр на счету, приходится искать умные решения. Особенно остро встает вопрос: куда уложить гостей, если отдельной спальни нет, а обычный диван-кровать кажется громоздким или неудобным? Новый тренд предлагает альтернативу — компактную, эстетичную и практичную.

Растение в спальной комнате
Фото: Unsplash by Mark Solarski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Растение в спальной комнате

Гибрид дивана и кровати: лучшее из двух миров

Современные модели кушеток с выдвижным спальным местом становятся всё популярнее. В повседневности это удобный диван, но при необходимости легко превращается в полноценную кровать — односпальную или двуспальную.

Чем они удобнее традиционного дивана-кровати

  • Компактность: занимают меньше места, особенно в глубину, идеально для узких комнат.
  • Удобство трансформации: не нужно раскладывать сложные механизмы — достаточно вытянуть основание.
  • Минимализм в интерьере: выглядят стильно и аккуратно, особенно с правильно подобранным текстилем.
  • Функциональность: часто такие модели снабжены ящиками для хранения — белья, пледов или сезонных вещей.

Где особенно уместны такие решения

Такая мебель отлично вписывается в квартиры-студии, детские и подростковые комнаты, домашние кабинеты и даже кухни-гостиные.

Варианты использования

  • В детской: как диван для игр и чтения, а ночью как кровать.
  • В кабинете: для краткого отдыха или размещения приезжающих родственников.
  • В гостиной: замена традиционному дивану с дополнительным спальным местом.

Как вписать в интерьер

Чтобы кушетка выглядела гармонично, стоит продумать стилистику и оформление.

Полезные приёмы

  • Текстиль: выберите чехлы и декоративные подушки в тон остальному интерьеру — это поможет визуально интегрировать мебель.
  • Подсветка: точечное освещение над зоной кушетки создаст уютную атмосферу.
  • Многофункциональность: дополните зону полками, кофейным столиком или тумбой, чтобы создать полноценный уголок отдыха.

Практичные советы при выборе

  • Обратите внимание на качество фурнитуры: выдвижные элементы должны быть надёжными.
  • Проверьте, насколько удобно менять постель: если это планируется делать часто, пусть доступ к матрасу и ящикам будет максимально простым.
  • Подумайте об индивидуализации: такие модели хорошо смотрятся в покраске или с нестандартным текстилем.

Многофункциональные кушетки с выдвижным основанием — разумная альтернатива диванам-кроватям. Они помогают организовать уютное гостевое место даже в самой небольшой квартире, не жертвуя стилем и удобством. Такой подход особенно актуален для тех, кто ценит порядок, лёгкость в интерьере и не хочет перегружать пространство.

Уточнения

Кварти́ра-сту́дия - тип квартиры, основным отличием которого является отсутствие внутренних перегородок между кухней и жилыми комнатами или комнатой.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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