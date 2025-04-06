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Дмитрий Плотников

ТОП-5 стран, где Урал с коляской стал культовым мотоциклом

3:44
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Во многих странах советский (российский) мотоцикл "Урал" воспринимается не как просто транспортное средство, а как элемент особого стиля жизни и предмет коллекционирования.

Uralmoto
Фото: commons.wikimedia.org by Krokhalev Nikolai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Uralmoto

Особенно это заметно в развитых странах, где мотоцикл стал частью клубной культуры и объектом ностальгических чувств.

Давайте посмотрим, а где же "Урал" с коляской стал культовой трёхколёсной машиной.

1. США — страна, где "Урал" стал звездой

Северная Америка — главный экспортный рынок. Здесь "Урал" — не просто мотоцикл, а образ жизни.

Брутальный, винтажный, с коляской — то, что нужно хипстерам, ветеранам, ретро-байкерам и даже фермерам.

  • Часто участвует в выставках, кастом-шоу, кино и даже свадебных фотосессиях.
  • Цена новых моделей начинается от 17-19 тысяч долларов.
  • Есть даже официальные дилеры, сервисы и фан-клубы.

Цитата с мотофорума: "Это не байк — это магнит для внимания. Люди машут, фотографируют, а Harley тихо курит в стороне".

2. Германия — уважают корни и технику

Учитывая, что "Урал" когда-то в "древности" пошёл от BMW, немцы особенно ценят историческую преемственность. Многие реставраторы и коллекционеры считают его "живой техникой прошлого".

  • "Урал" часто участвует в ретро-ралли, мотофестивалях, парадах.
  • Есть целые мастерские, заточенные под восстановление советских байков.
  • Встречаются "Уралы" 60-70-х годов в отличном состоянии.

3. Япония — эстетика и коллекции

Японцы влюблены в стиль и атмосферу "Урала". Здесь важна не скорость, а вайб. Мотоцикл с коляской воспринимается как механическое произведение искусства.

  • Часто стоят в шоурумах, на выставках или частных галереях.
  • Используются в тематических турах по горам и побережью.
  • Участвуют в кастом-культуре (особенно в стиле "нео-ретро").
 

4. Франция — для стильных поездок

Во Франции "Урал" стал байком-бунтарём: винтаж, антигламур и полное непонимание со стороны скучных скутеристов.

  • Часто используется в клипах, арт-инсталляциях, фильмах.
  • Любят пары и одиночки, которые хотят ехать в Прованс не на Peugeot, а на "железном звере”.
  • Некоторые даже делают из него фудбайки или кофейни на колёсах.

5. Австралия — вездеход и рабочая лошадка

Австралийцы ценят "Урал" за проходимость и выносливость. Здесь не до стиля — главное, чтобы в горы залез и обратно вернулся.

  • Используется на фермах, в экспедициях, на охоте.
  • Часто тюнингуется под суровые условия: багажники, лебёдки, защитные дуги.
  • Есть даже группы по оффроуд-покатушкам на "Уралах".

А где ещё любят "Урал"?

  • Италия — за винтаж и стиль.
  • Великобритания — как альтернатива классическим Triumph.
  • Китай — коллекционный интерес.
  • Норвегия и Швеция — как зимний транспорт и ретро-фетиш.

Кстати, в Нидерландах он тоже весьма популярен, поскольку там — важная перевалочная база для дальнейшей дистрибуции в Европу. Мотоциклы сначала отправляются морем в Нидерланды, а затем распространяются по Европе.

Вывод

Советский мотоцикл завоевал сердца мотофанатов из-за своего брутального "уральского" характера. В нём сочетаются мощь и аскетизм, красота и трудолюбие.

Мотоциклы Урал с коляской
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы сша фрг ссср урал мотоцикл
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