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Штрафы за бумажные документы: законный парадокс для водителей

1:13
Авто

Минцифры запустило новое приложение "Госуслуги Авто", которое позволяет хранить и предъявлять электронные версии водительских прав, СТС и полиса ОСАГО. Документы автоматически подгружаются из базы Госуслуг и отображаются в виде QR-кодов — удобно, быстро, современно.

Автомобиль ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль ДПС

Однако на законодательном уровне пока не всё так гладко. В Госдуму был внесён законопроект, предполагающий отмену штрафов за отсутствие бумажных документов у водителей, использующих электронные версии. Комитет отклонил его, сославшись на то, что действующие правила дорожного движения и так допускают предъявление электронных документов.

Есть нюанс: речь идёт только о тех документах, которые были оформлены изначально в электронном виде. А значит, бумажные версии всё ещё остаются обязательными на практике — особенно при проверках.

На данный момент приложение работает в режиме опытной эксплуатации и, скорее, выполняет вспомогательную роль. Юридической силы оно пока не имеет, но открывает важную дверь к цифровому будущему автомобилистов.

Уточнения

«Госуслуги» (официально — Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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