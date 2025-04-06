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Экономическое расслоение в России: одна цифра, которая всё разрушает

1:26
Экономика

В России по итогам 2024 года увеличилось экономическое неравенство, согласно докладу Росстата "Социально-экономическое положение России".

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Коэффициент Джини, который измеряет неравномерность распределения доходов, вырос до 0,408, по сравнению с 0,405 в 2023 году. Этот индекс варьируется от 0 (абсолютное равенство) до 1 (абсолютное неравенство).

В 2021 году коэффициент Джини составлял 0,409. Прогнозируется, что темпы роста зарплат в Санкт-Петербурге и Ленобласти снизятся. В начале года медианная зарплата в Петербурге составила 80,3 тыс. рублей, а прирост номинальной зарплаты в этом году может составить 12,5%. В 2023-2024 годах зарплаты росли значительно, особенно в массовых профессиях и HoReCa, где увеличивались до 50%, а в промышленности — на 20%.

Кроме того, в Госдуме предложили повысить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с доходом от 500 миллионов рублей в год до 35%, пишет РБК.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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