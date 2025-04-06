Неэстетичное поведение на сцене: Пригожин раскритиковал SHAMAN'а за микрофон в штанах

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Зрители, которые часто бывают на концертах SHAMAN'а, заметили одну характерную привычку певца: он любит засовывать микрофон в штаны. Иосиф Пригожин прокомментировал такую манеру. Продюсер уверен, что SHAMAN'у стоило бы задуматься о том, что подобное зрелище может расцениваться как неуважение к зрителям.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ SHAMAN

Кроме того, Пригожин вспомнил недавний концерт, на котором SHAMAN объявил о своих отношениях с Екатериной Мизулиной и на глазах у публики поцеловался с ней. Иосиф Игоревич считает, что влюблённым стоило бы не выставлять напоказ свои чувства и не вести себя так, будто они находятся наедине друг с другом.

"Мне микрофон в штанах не нравится, я считаю, что это неэстетично, так же, как и неэстетично целоваться взасос на сцене. На свадьбе это хорошо среди гостей, но на сцене как-то… У наших артистов отсутствует самокритика", — заявил Пригожин.

Об этом сообщает портал "Страсти".

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.





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