Неэстетичное поведение на сцене: Пригожин раскритиковал SHAMAN'а за микрофон в штанах

Зрители, которые часто бывают на концертах SHAMAN'а, заметили одну характерную привычку певца: он любит засовывать микрофон в штаны. Иосиф Пригожин прокомментировал такую манеру. Продюсер уверен, что SHAMAN'у стоило бы задуматься о том, что подобное зрелище может расцениваться как неуважение к зрителям.
Кроме того, Пригожин вспомнил недавний концерт, на котором SHAMAN объявил о своих отношениях с Екатериной Мизулиной и на глазах у публики поцеловался с ней. Иосиф Игоревич считает, что влюблённым стоило бы не выставлять напоказ свои чувства и не вести себя так, будто они находятся наедине друг с другом.
"Мне микрофон в штанах не нравится, я считаю, что это неэстетично, так же, как и неэстетично целоваться взасос на сцене. На свадьбе это хорошо среди гостей, но на сцене как-то… У наших артистов отсутствует самокритика", — заявил Пригожин.
Об этом сообщает портал "Страсти".
Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.
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